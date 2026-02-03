Neil Gaiman bestreitet Vorwürfe sexueller Übergriffe und bezeichnet die Vorwürfe als "Schmutzkampagne"

HQ

Der Autor Neil Gaiman hat die zahlreichen sexuellen Übergriffsvorwürfe gegen ihn öffentlich angesprochen, bezeichnet sie als "völlig und schlicht unwahr" und behauptet, er sei Ziel einer "Schmutzkampagne". Der 65-jährige Schriftsteller, bekannt für Werke wie American Gods, machte die Erklärung am Montagabend auf seiner Facebook-Seite, fast ein Jahr nachdem die Vorwürfe erstmals auftauchten.

Neun Frauen haben Gaiman sexuelles Fehlverhalten beschuldigt, darunter Scarlett Pavlovich, die ehemalige Nanny von Gaiman und seiner Frau Amanda Palmer. Das Paar, das einen gemeinsamen Sohn hat, befindet sich derzeit in einer Scheidung. Gaiman hat die Behauptungen wiederholt zurückgewiesen und erklärt, dass E-Mails, SMS und Videoaufnahmen den Vorwürfen widersprechen.

In seiner Erklärung kritisierte Gaiman, wie die Vorwürfe berichtet wurden, und sagte, sie seien "von Menschen verbreitet und verstärkt worden, die eher an Empörung und Klicks als an der Wahrheit interessiert seien." Er fügte hinzu, dass er gehofft habe, Journalisten würden die Beweise vollständig prüfen, sei aber "erstaunt" über das, was er als Echokammer-Berichterstattung bezeichnete, die zentrale Fakten ignorieren oder ablehnen.

Die Vorwürfe haben Gaiman beruflich beeinflusst, wobei Dark Horse ihn als Verleger fallen ließ und DC Comics einen geplanten Sandman-Nachdruck verschoben hat. Eine Bühnenadaption von Coraline wurde im vergangenen Jahr ebenfalls abgesetzt. Trotzder Kontroverse sagte Gaiman, er sei wieder zum Schreiben zurückgekehrt und stehe kurz davor, einen neuen Roman fertigzustellen, und dankte den Fans für ihre anhaltende Unterstützung und ihren Glauben an seine Unschuld...

