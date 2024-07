The Sandman-Autor Neil Gaiman wegen sexueller Übergriffe angeklagt

HQ

Neil Gaiman ist einer der bekanntesten modernen Autoren, und der Autor ist dafür bekannt, dass er neben Terry Pratchett,American Gods und The Sandman auch Graphic Novel-SerienGood Omens geschaffen hat. Seine Werke waren so beliebt, dass viele von ihnen in Film oder Fernsehen adaptiert wurden, darunter auch Stardust, das bereits 2007 verfilmt wurde.

Heute geht es jedoch nicht um Anpassungen, da Gaiman nun wegen sexueller Übergriffe angeklagt wurde. Der Bericht stammt von Tortoise Media, die angeben, dass sich zwei Frauen gemeldet haben, um Anschuldigungen gegen den Autor zu erheben.

Eine dieser Personen ist ein ehemaliges Kindermädchen, das mit der Betreuung von Gaimans Kind beauftragt wurde. Die Frau, die als Scarlett gilt, behauptet, dass der Autor sie nur wenige Stunden nach dem ersten Treffen mit Gaiman sexuell belästigt habe, was laut Gaiman Teil einer dreiwöchigen sexuellen Beziehung war, die immer nur mit "einvernehmlicher digitaler Penetration" ihren Höhepunkt erreichte. Scarlett soll jedoch Nachrichten, Notizen und zusätzliche mündliche Gespräche haben, die zeigen, dass Gaiman "grobe und erniedrigende penetrative sexuelle Handlungen mit ihr vorgenommen hat".

Die zweite Frau, die Anschuldigungen erhebt, heißt K und behauptet, dass sie, als sie Gaiman in den frühen 2000er Jahren in Florida traf, "sich hartem und schmerzhaftem Sex unterwarf, den sie weder wollte noch genoss". Gaiman bestreitet auch diese Vorwürfe.

Tortoise Media fügt auch hinzu, dass Gaiman bei den polizeilichen Verfahren kooperativ war und die Polizei im Jahr 2022 sogar beschlossen hat, Gaimans Unterstützung bei der Bearbeitung einer Beschwerde gegen ihn nicht in Anspruch zu nehmen. Die Behörden, die sich mit dieser Angelegenheit befassen, sollen gesagt haben, dass sie "eine Reihe von Versuchen unternommen haben, im Rahmen dieser Ermittlungen mit Schlüsselpersonen zu sprechen, und diese Bemühungen dauern an" und dass "eine Reihe von Faktoren in diesem Fall zu berücksichtigen sind, einschließlich des Aufenthaltsortes aller Parteien".