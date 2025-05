Dave McKean darüber, wie er die Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Neil Gaiman erlebt hat

HQ

Die Vorwürfe sexueller Übergriffe, an denen Neil Gaiman beteiligt ist, haben gerade erst begonnen. Es ist schon einige Zeit her, dass wir die Nachricht gehört haben, aber es gibt immer noch kein endgültiges Urteil, und es sieht so aus, als würde es ein Fall mit langem Schwanz werden. Trotz seiner beneidenswerten Karriere als Schriftsteller haben seine Taten zu einer großen Verschlechterung der öffentlichen Wahrnehmung geführt. Einen Autor von seinem Werk zu trennen, ist für viele immer kompliziert und schwierig, und darüber sprach Dave McKean, Illustrator, der über zwanzig Jahre lang mit Gaiman zusammenarbeitete, auf der Comicon in Neapel mit Fumettologica.

"Ich hatte noch nie ein Problem damit, die Kunst vom Künstler zu trennen, das sage ich, weil viele der Kunstwerke, die ich mag, alt sind", sagte Dave McKean. "Mit einem zeitgenössischen Künstler ist das wahrscheinlich schwieriger. Unsere Zusammenarbeit reicht schon lange zurück, ich habe diese Werke vor 20 oder 30 Jahren gezeichnet."

Speziell über Neil Gaiman sprach der Illustrator dazu, dass er das Gefühl hatte, den Autor gut genug zu kennen. "Ich habe seit zehn Jahren nicht mehr mit Neil gesprochen. Wir waren gute Freunde und ich dachte, ich würde ihn gut kennen. Vielleicht hat er sich im Laufe der Jahre verändert. Du kannst dir vorstellen, wenn du einen Freund hast, den du zu kennen glaubst, und selbst wenn er aus seiner Vergangenheit stammt, ändert sich etwas in der Wahrnehmung, die du von ihm hattest. Ich kenne die Wahrheit nicht, ich warte darauf, dass ein Gericht entscheidet."

Die Liste seiner Kollaborationen ist sehr lang, angefangen bei Violent Cases (1987) über den Bildband Crazy Hair (2009) bis hin zu The Sandman (1989-1996, als Cover-Künstler) oder Black Orchid (1988). Außerdem könnt ihr euch in ein paar Tagen das vollständige Interview ansehen, das Dave McKean selbst Gamereactor am vergangenen Wochenende auf der Comicon Napoli gegeben hat, also bleibt dran.