NBA: Utah Jazz verloren gegen die Los Angeles Clippers

Die NBA war für die Utah Jazz nicht einfach, die mit 103:115 gegen die Los Angeles Clippers verloren. Die Niederlage ist die dritte in Folge für Utah Jazz, wie von der finnischen YLE berichtet wird.

Utah hatte einen vielversprechenden Start in die Saison, aber in letzter Zeit ist es am Tabellenende festgefahren. In den letzten zehn Spielen konnte das Team nur zwei Siege erringen.

Hoffen wir, dass die Utah Jazz es schaffen, sich in zukünftigen Spielen wieder zusammenzureißen.