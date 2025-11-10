NBA-Legende Lenny Wilkens stirbt im Alter von 88 Jahren: Einer der erfolgreichsten Trainer der Geschichte

HQ

Lenny Wilkens, verehrter NBA-Spieler und -Trainer, der dreimal in die Hall of Fame aufgenommen wurde (als NBA-Spieler und Trainer und Trainer für das "Dream Team" in Barcelona 92), starb im Alter von 88 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Er spielte 15 Jahre lang, zwischen 1960 und 1975, als Point Guard und trainierte 32 Saisons lang, zwischen 1969 und 2005 (einige Jahre als Spieler und Trainer). Er wurde zu einem der 75 größten Spieler und 15 größten Trainer aller Zeiten der NBA ernannt.

Als Trainer arbeitete er für die Seattle SuperSonics, Portland Trail Blazers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors und New York Knicks. 1979 gewann er seine einzige NBA-Meisterschaft als Trainer der Seattle SuperSonics, was auch der einzige Titel für das Team war. Die SuperSonics zogen nach Oklahoma City um und sind nun Oklahoma City Thunder, aktueller NBA-Meister.

Wilkens wurde als Spieler neunmal in das NBA All-Star-Spiel berufen, vier weitere als Head Coach. Er war auch Trainer der Mannschaft, die 1996 die olympische Goldmedaille gewann. Er war in seiner Trainerkarriere 2.487 reguläre Spiele als Trainer tätig, mit 1.332 Siegen und 1.155 Niederlagen.

"Lenny Wilkens repräsentierte das Beste der NBA, als Hall of Fame-Spieler, Hall of Fame-Trainer und einer der angesehensten Botschafter des Spiels", sagte NBA-Commissioner Adam Silver. "Aber noch beeindruckender als Lennys Erfolge im Basketball, zu denen zwei olympische Goldmedaillen und eine NBA-Meisterschaft gehörten, war sein Engagement für den Dienst - vor allem in seiner geliebten Gemeinde Seattle, wo ihm zu Ehren eine Statue steht."