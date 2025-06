NBA All-Star wird sich nächstes Jahr mit Team USA gegen Team World erneut ändern

HQ

Immer auf der Suche nach mehr Zuschauern für ein Format, das so viele Hater wie Fans hat, wird NBA All-Star im nächsten Jahr erneut wechseln und ein Spiel zwischen Team USA und Team World zeigen. NBA-Commissioner Adam Silver bestätigte dies in einem Interview in der Fernsehsendung Breakfast Ball.

Dies ist die vierte Änderung des Formats des NBA All-Star innerhalb von drei Jahren: Das traditionelle Ost gegen West, das seit 1951 unverändert geblieben war, wurde 2018 auf ein System umgestellt, bei dem die Kapitäne die besten Spieler per Draft auswählen. Im Jahr 2023 kehrte es zum Üblichen zurück, aber die Spieler nahmen das Spiel nicht ernst (ohne Verteidigung endete das Spiel mit 211:186), was die Zuschauer zu Hause wegschauen ließ. Im Jahr 2025 wurde ein "Final Four" mit kürzeren Spielen getestet, aber die langen Werbeschnitte führten dazu, dass die Zuschauer es hassten.

Im Jahr 2026 werden sie laut Silver ein "Team USA" gegen "Team World" versuchen, mit Teams, die sich aus den besten Spielern der Liga zusammensetzen, die aus den USA oder anderen Ländern kommen. "Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das Format aussehen wird. Ich habe sehr darauf geachtet, was die NHL gemacht hat, was ein großer Erfolg war", sagte Silver.

Die Änderung ist auch deshalb motiviert, weil die NBA nächstes Jahr auf NBA übertragen wird und der All-Star zur gleichen Zeit bei den Olympischen Winterspielen stattfinden wird, so dass sie etwas Interessanteres brauchen, um Zuschauer anzuziehen, "und welcher Zeitpunkt wäre besser geeignet, um eine Form von USA gegen die Welt zu zeigen?"

Denken Sie daran, dass wir nur noch wenige Stunden entfernt sind, wenn die NBA Finals 2025 zwischen Oklahoma City Thunder und Indiana Pacers aufeinandertreffen.