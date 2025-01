NBA All-Star-Spieler 2025 mit großen Änderungen im Format bekannt gegeben

HQ

Die Ausgabe 2025 der NBA All-Stars bringt viele Änderungen mit sich, vom Abstimmungssystem bis hin zur Art und Weise, wie das Spiel, jetzt die Spiele, gespielt wird. Was sich nicht geändert hat, ist, dass zehn Spieler als Starter ausgewählt wurden: die individuelle Anerkennung der besten (oder beliebtesten) Spieler der Saison, die am 16. Februar im All-Stars-Spiel aufeinandertreffen. im Chase Center in San Francisco.

Die Wahl besteht aus drei Frontcourt-Spielern und zwei Guards aus jeder Conference. Normalerweise machten Fan-Stimmen 100% der Stimmen aus, aber dieses Jahr wurde es geändert, so dass die Fan-Stimmen nur die Hälfte davon ausmachen, nämlich 25% der aktuellen Spieler und 25% der Medien. Die Auswahl ist...

Östliche Konferenz:



Jaylen Brunson, New York Knicks



Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers



Karl-Anthony Towns, New York Knicks



Jayson Tatum, Boston Celtics



Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks



Westliche Konferenz



Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder



Stephen Curry, Golden State Warriors



Nikola Jokić, Denver Nuggets



Kevin Durant, Phoenix Suns



LeBron James, Los Angeles Lakers



Die NBA veröffentlichte die Ergebnisse der Abstimmungen, bei denen beliebte Spieler wie Victor Wembanyama, Ja Morant, Luka Doncic ( verletzungsbedingt) oder Trae Young außen vor gelassen wurden, während das Vermächtnis der "großen Drei" respektiert wurde (LeBron James wurde 21 Mal gewählt, Kevin Durant 15 und Stephen Curry 11 Mal). Brüskierte Spieler könnten immer noch in die Reserve aufgenommen werden, die am 30. Januar bekannt gegeben wird, und werden von den NBA-Cheftrainern ausgewählt, sieben für jede Conference.

Die Spieler werden dann in drei Achter-Teams aufgeteilt, angeführt von Charles Barkley, Shaquille O'Neal und Kenny Smith, denn zum ersten Mal wird das All-Star aus einem Mini-Turnier mit vier Teams, Halbfinale und Finale bestehen. Und um die Defensive zu fördern (letztes Jahr stand es 211-186), dauern die Mini-Matches, bis ein Team 40 Punkte erreicht. Dabei handelt es sich um Änderungen, die als Reaktion auf sinkende TV-Einschaltquoten und eine Verschlechterung der Spielqualität vorgenommen wurden, wobei die Spieler es nicht allzu ernst nehmen...