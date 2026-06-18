Navee ST5 Pro SE

Anfang dieses Frühlings habe ich Naves schweres Flaggschiffmodell getestet - und ich benutze diesen Begriff hier sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne -, da Navee ziemlich solide Spezifikationen und große Vielseitigkeit als Teil des Fahrerlebnisses bietet, allerdings mit dem kleinen Nachteil, dass der Roller aus genau diesem Grund ziemlich schwer zu tragen ist.

Okay, hier kommen wir zu etwas ziemlich Paradoxem. Sie haben außerdem den ST5 Pro SE auf den Markt gebracht, den wir heute hier rezensieren. Es handelt sich um einen Roller, der genauso viel wiegt (24,8 Kilogramm), aber technisch gesehen einen kleineren 477 Wh Akku statt der erwähnten 596 Wh hat. Und ja, das bedeutet, dass dieser teurere Roller, der gleich viel wiegt, "nur" eine geschätzte Reichweite von 75 Kilometern statt 96 Kilometern erreichen kann.

Wie kann das also sein? Dazu kommen wir noch, aber lass uns zunächst feststellen, dass es nicht nur um Positionierung geht, sondern auch um Materialien und Design. Obwohl die beiden sich im Profil etwas ähneln, verwendet der ST5 Pro SE beispielsweise Naves patentiertes Dual Damping Arm-System, also Schwingarme, am Vorder- und Hinterrad, was eine deutlich dynamischere Federung bietet. Das bedeutet auch, dass die Gewichtskapazität auf 150 Kilogramm erhöht wird, statt der 130 Kilogramm, die man beim GT5 Max bekommt.

Außerdem gibt es hier ein modulares System, das zum Beispiel den Kauf einer zusätzlichen Batterie ermöglicht, was die Reichweite auf 146 Kilometer erhöht. Natürlich macht das einen teuren Roller noch teurer, aber das ganze Konzept einer zusätzlichen Batterie, die man bei Bedarf "anklicken" kann, ist überhaupt keine schlechte Idee, selbst für kleinere, schlankere und leichtere Modelle in der Zukunft.

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Umgekehrt sind die wichtigsten Spezifikationen relativ eindeutig. Der ST5 Pro SE bewältigt Hügel mit einer Steigung von 26 % statt 28 % beim Max, die sogenannte Spitzenleistung beträgt 1350W statt 1638W, und der Max ist außerdem Heckantrieb. Und wie erwähnt, ist das Gewicht gleich.

Zum Glück für den ST5 Pro SE ist es nicht ganz so einfach, auch wenn es zweifellos einige gibt, die diese beiden vergleichen, sehen, dass man den GT5 Max für 599 € und den ST5 Pro SE für 799 € bekommt - und ziemlich verwirrt sein kann. Das liegt daran, dass die beiden genannten Aspekte - die neue Federung, die übrigens mit einem Rahmen aus industriellem Kohlenstoffstahl kombiniert ist, und das modulare Design - in einem trockenen Spezifikationssatz nicht wirklich so rüberkommen.

Nein, stattdessen verweisen sie auf ein Modell, das zwar nicht unbedingt leichter ist, aber im Laufe der Zeit wahrscheinlich ein vielseitigeres Fahrerlebnis, eine komfortablere Fahrt und die Möglichkeit modularer Upgrades bieten wird.

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Das ist also keine Kleinigkeit, im Gegenteil, es ist ziemlich bedeutend, und wahrscheinlich ist es der ST5 Pro SE, der die Grenzen dessen, was ein Elektroroller leisten sollte, mehr ausreizt als der GT5 Max.

Dennoch ist die Diskrepanz etwas merkwürdig, und Navee scheint unnötige Verwirrung darüber gestiftet zu haben, welches Modell als Spitzenmodell gilt und die beste Wahl ist. Andererseits ist es abgesehen vom übermäßigen Gewicht schwer, einen entscheidenden Aspekt der Leistung selbst zu finden, über den man sich beschweren könnte.

Navee stellt gute Roller her, und dieses Modell bietet alle intelligenten Funktionen, die wir im Testbericht zum GT5 Max ausführlich behandelt haben, von der Traktionskontrolle bis hin zu Apple Find My. Sie sind allerdings zu schwer, und daran halten wir fest. Dafür bekommt man aber auch Leistung für sein Geld.