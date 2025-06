HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und Spanien . Angesichts der zunehmenden militärischen Spannungen bekräftigte NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Vorfeld des Bündnisgipfels in Den Haag, dass höhere Verteidigungsausgaben weiterhin oberste Priorität haben.



"Angesichts unserer langfristigen Bedrohung durch Russland, aber auch des massiven Aufmarsches des Militärs in China und der Tatsache, dass Nordkorea, China und der Iran die Kriegsanstrengungen in der Ukraine unterstützen, ist es wirklich wichtig, dass wir mehr ausgeben. Das wird also heute die Nummer eins auf der Tagesordnung sein."

Die vorgeschlagene Erhöhung reagiert auf langjährige Forderungen von Präsident Donald Trump und wachsende Sicherheitsbedenken in Europa. Während alle Verbündeten dem Plan formell zugestimmt haben, hat Spanien seine Zurückhaltung zum Ausdruck gebracht und argumentiert, dass niedrigere Investitionen immer noch den NATO-Verpflichtungen entsprechen.