Natasha Jonas gegen Lauren Price sind an diesem Freitag in London die Schlagzeilen einer rein weiblichen Boxkarte

Am Freitag, den 7. März, am Vorabend des Internationalen Frauentags, findet in der Royal Albert Hall ein großes Frauenboxen statt. Der Hauptkampf wird ebenfalls ein rein britischer Kampf zwischen der Veteranin, der 40-jährigen Natasha Jonas, Inhaberin der WBC- und IBF-Weltmeistertitel im Weltergewicht, und einer Weltmeisterin und Goldmedaillengewinnerin in Tokio, Inhaberin der WBA-Meisterschaft, aber noch am Anfang ihrer Profikarriere, der 30-jährigen Lauren Price, sein.

Der Sieger des Kampfes wird auf Kurs für den Kampf um den unangefochtenen Weltergewichtschampion sein, entweder gegen Mikaela Mayer oder Sandy Ryan. Lauren Price hat sich zum Ziel gesetzt, "eine der größten Boxerinnen aller Zeiten zu werden, die nicht nur aus Großbritannien, sondern aus der ganzen Welt hervorgegangen sind", aber Jones verspürt trotz ihres Alters immer noch "einen Hunger und ein Verlangen und eine Motivation, die in mir brennt" und möchte als "das Mädchen, das nie aufgegeben hat, in Erinnerung bleiben", das Mädchen, das es am Ende geschafft hat".

Auf der erwarteten Boxkarte stehen auch vier weitere Kämpfe, wobei das zweite Highlight Caroline Dubois, WBC-Weltmeisterin im Leichtgewicht, gegen die Südkoreanerin Bo Mi Re Shi sein wird. Bei der Ausschreibung wird auch die olympische Bronzemedaillengewinnerin Karris Artingstall gegen den Amateur Raven Chapman um den britischen Federgewichtstitel antreten.



Der Kampf zwischen Natasha Jonas und Lauren Price wird ab 19:00 Uhr GMT (20:00 Uhr MEZ) auf Sky Sports und DAZN übertragen, der Hauptkampf wird voraussichtlich um 22:00 Uhr GMT (23:00 Uhr MEZ) stattfinden.