Napoli gewinnt die Supercoppa Italiana 2026, erst ihren dritten Titel in diesem Wettbewerb (der erste seit 2014). Dieser Wettbewerb tritt im aktuellen Vierer-Format gegen die Sieger und Zweitplatzierten der Serie A und Coppa Italia der vorherigen Saison an. Napoli gewann in der vergangenen Saison die Serie A, einen Punkt vor Inrer Mailand, während Bologna die Coppa Italia mit einem Sieg gegen Juventus gewann.

Im Al-Awwal Park in Riad führte ein Doppelpack von David Neres zum 2:0-Sieg für Napoli, in einem ihrer erfolgreichsten Jahre aller Zeiten. Napoli hat nur vier Meistertitel gewonnen, zuletzt in den Jahren 2024/25 und 2022/23... Mit dem Jahr dazwischen wurde er Zehnter!

David Neres, brasilianischer Stürmer, der zuvor bei Benfica und Ajax spielte, erzielte ebenfalls eines der Tore des Halbfinales gegen Milan. Unterdessen besiegte Bologna Inter Mailand nach einem 1:1-Unentschieden am Freitag im Elfmeterschießen.

In dieser Saison liegt Napoli auf dem dritten Platz in der Serie A, nur zwei Punkte hinter Inter Mailand und einen Punkt hinter AC Mailand. Bologna liegt mit 25 Punkten auf dem sechsten Platz, eine Position, die sich für die UEFA Conference League im nächsten Jahr qualifiziert.