Naomi Osaka zieht sich kurz vor ihrem Viertelfinalspiel von den Japan Open zurück

HQ

Naomi Osaka, der Liebling der Fans bei den Japan Open, musste das Turnier trotz des Erreichens des Viertelfinales aufgrund einer Beinverletzung aufgeben. Osaka traf die Entscheidung kurz vor dem Viertelfinale, feierte heute, und damit zog ihre Gegnerin Jaqueline Cristian automatisch ins Halbfinale ein.

"Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass sich Naomi Osaka nicht von einer Verletzung am linken Bein, die sie sich in der zweiten Runde dieses Turniers zugezogen hat, erholt hat und sich für das für heute geplante Viertelfinale zurückgezogen hat", teilte das Turnier mit.

Osaka war die topgesetzte Spielerin des WTA-250-Turniers und die einzige verbliebene Japanerin. Leylah Fernández, Sorana Cirstea, Jaqueline Cristian und Tereza Valentova werden am Samstag im Halbfinale gegeneinander antreten.

Osaka kehrte in diesem Jahr in die Top 15 zurück

Osaka, derzeit auf Platz 16 der WTA-Weltrangliste, ist am Donnerstag 28 Jahre alt geworden. Sie gewann vier Grand Slams, zuletzt 2021, und war zuletzt 2019 die Nummer 1 der Weltrangliste. Sie nahm sich 2023 wegen ihrer Schwangerschaft eine Auszeit und beendete auch ihre Saison 2024 aufgrund einer Rückenverletzung Anfang Oktober.

Nach vier Jahren ohne WTA-Titel gewann sie ihren ersten Titel seit den Australian Open 2021 bei einem tiefer platzierten WTA 125 im französischen Saint-Malo. Im Jahr 2025 verlor sie das Finale der Canadian Open gegen Victoria Mboko.

Osaka soll im November die Pan Pacific Open in Tokio spielen, es ist unklar, ob sie dabei sein wird. Auch andere Spielerinnen aus dem Damen-Circuit haben ihre Kandidatinnen zurückgezogen, darunter Paula Badosa aus Spanien, Emma Raducano aus England oder Elina Svitolina aus der Ukraine, die sich über den langen und anspruchsvollen Kalender beschweren.