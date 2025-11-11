Ons Jabeur kündigt längere Tennispause wegen Schwangerschaft an: "Wir begrüßen unsere kleinste Teamkollegin"

HQ

Die tunesische Tennisspielerin Ons Jabeur kündigte an, dass sie eine längere Pause vom Tennis einlegt, da sie ein Kind erwartet. Das kündigte die Spielerin in einem Instagram-Post zusammen mit ihrem Ehemann und auch ihrem Fitnesstrainer Karim Kammoun an. "Ich habe eine kleine Pause eingelegt, um mich zurückzusetzen und aufzuladen... Es stellt sich heraus, dass wir das süßeste Comeback aller Zeiten geplant haben.

Das Gericht wird sich noch ein wenig gedulden müssen, denn bald... Wir werden unseren kleinsten Teamkollegen begrüßen. Ein kleiner Junge kommt im April zum Team", schrieb sie am Dienstag.

Jabeur, die derzeit auf Platz 79 der Weltrangliste steht, erreichte 2022 einmal die Nummer 2 der Weltrangliste, als sie in Wimbledon (2022, 2023) und bei den US Open (2022) im Finale stand und damit die erste afrikanische und arabische Frau war, die ein Grand-Slam-Finale erreichte, und die bestplatzierte Spielerin eines arabischen Landes.

In den letzten zwei Jahren hatte sie jedoch Schwierigkeiten, das Niveau zu halten, litt unter Verletzungen, Asthma und Depressionen. In ihrem Erstrundenspiel in Wimbledon gab sie Atembeschwerden auf und beschloss dann, eine Pause vom Tennis einzulegen, bevor sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr. In einem Interview mit The National letzte Woche sagte sie, dass sie nicht in den Ruhestand gehen werde: "Wenn mein Geist und mein Körper mir sagen, dass du bereit bist, du zurückkommen willst, dann werde ich zurückkommen."

Weitere Lektüre: Tunesische Tennisspielerin Ons Jabeur spricht über den Völkermord in Palästina: "Sie versuchen, Menschen verhungern zu lassen"