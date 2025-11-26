Nacon R5 Pro HS

Es ist ganz natürlich, dass unsere Partner uns oft ziemlich teure Headsets zur Bewertung schicken. Das führt zu einer ziemlich offensichtlichen Voreingenommenheit, die wir ständig zu adressieren versuchen, aber es bedeutet auch, dass die positive Überraschung noch größer ist, wenn plötzlich ein Modell auftaucht, das viel für deutlich weniger Geld bietet, als wir es gewohnt sind.

Lernen Sie Nacon 's RIG R5 Pro HS kennen, ein PlayStation-orientiertes kabelgebundenes Headset, das Ihnen für rund 75 Pfund viel von dem bietet, was Sie wollen, und das deutlich günstiger.

Das Headset selbst ist überraschend schwer und wiegt 336 Gramm, aber zum Glück liegt das teilweise daran, dass sich das RIG R5 Pro HS deutlich teurer anfühlt, als es tatsächlich ist. Das Stirnband selbst ist sowohl robust als auch verzeihend für verschiedene Passformen, es gibt eine angemessene Menge Memory-Schaum auf dem erwähnten Stirnband und an den Ohrkörbchen, und das Ergebnis ist ein eng sitzendes, aber wirklich bequemes Headset. Er ist kabelgebunden, mit einer Buchse – und genau das ist er auch, aber zumindest muss man sich keine Sorgen ums Laden machen, und die meisten drahtlosen Konkurrenten in dieser Preisklasse neigen dazu, etwas zu oft und etwas zu schnell leer zu sein.

Die einzige wirkliche Beschwerde ist das Mikrofon. Ja, es ist ein gutes Mikrofon, und dazu kommen wir noch, aber es ist ein Klappmikrofon. Es ist eine okaye Lösung, aber ichSteelSeries habe vor langer Zeit herausgefunden, das gesamte Mikrofon im Glas selbst zu verstauen, daher wirkt diese Lösung immer noch etwas umständlich, wenn auch nicht annähernd so umständlich, wie das Mikrofon komplett herauszunehmen und an einem fremden Ort im Haus zu lagern.

Technisch verwendet Nacon hier 40-Millimeter-Graphitbeschichtete Treiber. Graphit wird verwendet, weil die zugehörige Membran noch dünner gemacht werden kann und so weniger Verzerrung erzeugt wird. Die Frequenz beträgt 20Hz-40kHz mit einer Impedanz von 32 Ohm, und sie sind speziell in Zusammenarbeit mit Sony abgestimmt, um offiziell Sonys eigenes Tempest 3D Spatial Audio-Protokoll auf der PS5 zu unterstützen. All das lässt sich leicht zusammenfassen, dass der erzeugte Klang sauber, klar, reaktionsschnell, facettenreich und tief ist. Dank Tempest gibt es einen soliden Surround-Sound mit klarer Richtungsrichtung in der Klanglandschaft, und besonders in Tests in Call of Duty: Black Ops 7 und ARC Raiders (letzterer ist deutlich besser als ersterer) wurde klar, dass die Stimmung selbst (Nacon sagt, dass sie gezielt den oberen Mittelton bei Schritten hervorheben, Nachladen usw.) wurde mit Präzision gemacht.

Das Mikrofon ist auch nicht schlecht, nimmt aber Platz ein, wenn es nicht benutzt wird. Es ist unidirektional, läuft mit 50Hz-15kHz und hat eine gute Schichttrennung, sodass sowohl Peaks als auch Pops der sprechenden Stimme getrennt und eliminiert werden, während absolut kein Hintergrundrauschen in eine intensive Spielsitzung einfließt. Die Spitze ist, wie zu erwarten, ebenfalls biegsam, sodass sie sehr nah an den Benutzer herankommt.

Bis jetzt läuft alles gut, und für viele ist das wahrscheinlich auch das Ende. Ein wettbewerbsfähiger Preis, solider Komfort, gute Fahrer und ein schönes Mikrofon. Allerdings hat Nacon auch ihr SNAP+LOCK -System gestartet, auf das wir am Ende noch eingehen, und hier sind wir etwas skeptischer. Im Prinzip ist es einfach ein Stück 3D-gedrucktes Plastik mit einem Logo, das an jeder Ohrmuschel befestigt werden kann, und eigentlich ist es einfach eine Möglichkeit, dein Headset zu deinem eigenen zu machen. Aber diese 3D-gedruckten Platten sind umständlich, und das Headset sieht mit ihnen umständlich aus. Die Idee ist, dass man sein eigenes Headset relativ einfach drucken kann, aber wir hätten es bevorzugt, Nacon ein schlankeres Headset zu produzieren, möglicherweise auf dem gleichen Weg wie SteelSeries, bei dem nur die kleinen, runden Platten als abnehmbar sind.

Das Nacon RIG R5 Pro HS ist jedoch insgesamt ein gutes Angebot, und wenn es dir egal ist, dass dein Headset kabellos ist, kannst du sicher eines für deine PS5 kaufen.