Nach einem Leben bei Manchester United macht der Abgang von Marcus Rashford die Fans traurig

Marcus Rashford verbrachte sein ganzes Fußballleben bei Manchester United, seit er sieben Jahre alt war. Auf höchstem Niveau hat er der Mannschaft mit 138 Toren in 426 Spielen zu fünf Titeln verholfen. Seine Zeit bei United endete jedoch abrupt, nachdem er berüchtigt mit dem neuen Trainer Ruben Amorim aneinandergeraten war.

Nachdem er gesagt hatte, dass er lieber einen 63-jährigen Trainer als Rashford einsetzte, was bedeutete, dass er sich nicht genug anstrengt, sagte Amorim später, dass er "nichts Persönliches" gegen Rashford habe. "Unser Team sollte mit Rashford so viel besser sein. Aber er muss sich ändern. Wenn er wechselt, sind wir mehr als willkommen, ein Talent wie Rashford einzusetzen, und wir brauchen es." Nach Monaten, in denen kaum gespielt wurde, wurde jedoch in der vergangenen Woche berichtet, dass Spieler und Trainer nicht miteinander sprachen.

Aber das wird nicht mehr passieren, da bekannt gegeben wurde, dass er am Sonntag zu Aston Villa wechseln wird. Seine Leistungen haben dramatisch nachgelassen, seit er in der Saison 2022-23 mit 30 Toren einen neuen Karriererekord aufgestellt hat.

Es ist ein trauriges Ende eines Lebens, in dem er bei United gespielt hat, und obwohl Rashford in der dramatischen Situation des Klubs vielleicht nicht in der Lage war, das Blatt zu wenden, wurde er zu Recht zu einer Ikone für den Verein und wird von den Fans vermisst werden.