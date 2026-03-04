Musikalische Coming-of-Age-Geschichte Mixtape Premiere im Mai

HQ

Wir verfolgen die Entwicklung von Beethoven & Dinosaur's Mixtape seit der Ankündigung des Spiels bei einer Xbox Games Showcase vor ein paar Jahren mit großer Vorfreude. In dieser Zeit haben wir weitere kleine Informationen gesehen und mussten die Nachricht von Verzögerungen ertragen, die es zuletzt aus dem Jahr 2025 herausgedrängt haben. Glücklicherweise haben wir jetzt viel vielversprechendere Neuigkeiten zu teilen.

Es wurde bestätigt, dass Mixtape am 7. Mai auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheinen wird. In etwas mehr als zwei Monaten können Sie mit der Coming-of-Age-Geschichte beginnen, die einen tiefgründigen Soundtrack voller bemerkenswerter Musik bekannter Namen bietet.

Vor diesem Hintergrund kannst du dir unten auch einen neuen Trailer zu Mixtape ansehen, um zu verstehen, warum du dieses Indie-Video wahrscheinlich nicht verpassen solltest.