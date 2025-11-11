Das Coming-of-Age-Abenteuer Mixtape wurde auf 2026 verschoben

HQ

Ein Spiel, das jedes Mal, wenn es gezeigt wurde, viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist Mixtape von Beethoven & Dinosaur (den Schöpfern des gefeierten The Artful Escape ). Die Idee war, dass es noch in diesem Jahr erscheinen würde, aber die Zeit wird zweifellos knapp.

Das geben die Entwickler zu und haben nun einen neuen Trailer auf Bluesky gepostet, in dem sie charmant Songtitel verwenden, um die traurige Nachricht zu vermitteln, dass Mixtape auf 2026 verschoben wird, ohne dass ein genaues Datum genannt wird.

Das Abenteuer hat ein deutlich von den 80er Jahren inspiriertes Setting und findet im Laufe eines Tages statt, an dem wir den Erinnerungen von drei Teenagern als eine Art Mixtape folgen. Dazu gehören Dinge wie der erste Kuss, ein Besuch in einem verlassenen Vergnügungspark, Skateboarden und sogar der letzte Tanz in einem hoffentlich unvergesslichen Abenteuer. Die Inspiration stammt eindeutig von klassischen Coming-of-Age-Filmen, und Mixtape wird für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht. Es wird auch vom ersten Tag an in Game Pass enthalten sein.