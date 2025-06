Mixtape 's Soundtrack mit einigen deiner Lieblings-Indie- und Rockbands

HQ

Als der Entwickler Beethoven & Dinosaur letztes Jahr auf der Xbox Games Showcase der Welt Mixtape enthüllte und vorführte, erregte es die Aufmerksamkeit vieler (mich eingeschlossen) als eines der besseren Angebote dieses Schaufensters. Wir haben jetzt ein Jahr gewartet und das Spiel hat noch nicht veröffentlicht, obwohl das nicht ganz ungewöhnlich ist, da der Entwickler ursprünglich eine Ankunft im Jahr 2025 versprochen hat.

Heute, als Teil von Day of the Devs, wurde ein neuer Blick auf das Spiel präsentiert, und in diesem erweiterten Einblick haben wir auch von vielen der vorgestellten Bands und Künstler erfahren, die den Soundtrack des Spiels ausmachen. Die vollständige Liste der Musiker und Gruppen umfasst:



Joy Division



Devo



Die Smashing Pumpkins



Portishead



Roxy Musik



Silbersessel



Üppig



Das Heilmittel



Siouxsie und die Banshees



Stan Bush



Die Kette von Jesus und Maria



Iggy Pop



Das ist schon eine ziemlich gestapelte Aufstellung, aber der Entwickler schließt sich ab, indem er auch anmerkt, dass es noch "viele weitere" gibt, die man hinzufügen kann. Was den Start von Mixtape betrifft, so wissen wir im Moment nur, dass das Datum 2025 immer noch bestehen bleiben sollte, wobei der Start für PC, PS5, Xbox Series X/S und Game Pass am ersten Tag geplant ist. Werfen Sie einen Blick auf eine Reihe neuer Bilder unten.