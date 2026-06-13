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Viele Jahre lang habe ich PC-Hersteller praktisch angefleht, die Tatsache zu respektieren, dass weder Kinder noch verspielte Erwachsene an ihrer Version eines traditionellen "Gamers" interessiert sind. Ja, es gibt Hinweise darauf, dass Gaming-Enthusiasten RGB-Beleuchtung wollen, aber die Zeiten, in denen Alienwares klobige, pseudo-futuristische Laptops im Englischunterricht in der Highschool nach Luft schnappten, sind wirklich vorbei. Mit anderen Worten: Hersteller müssen aufwachen und erkennen, dass wenn der Leistungspreis – besonders bei Laptops – so hoch ist, auch die eigentliche Verpackung geschmackvoll, nutzbar und funktional sein sollte.

MSI hat zugehört, und nachdem es jahrelang eine etwas herablassende Designsprache verwendet hat – wenn nichts anderes, dann rein ästhetisch – stellt das neueste MSI Stealth 16 AI+ (B3WG) einen Quantensprung nach vorne dar. Natürlich ist MSI schon seit vielen Jahren auf dieser Reise, verfeinert kontinuierlich seine Profile, ihr Chassis und die Benutzerfreundlichkeit ihrer Laptops, aber hier kulminiert alles.

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Bevor wir jedoch so weit kommen, sollten wir vielleicht anmerken, dass man einen Intel Core Ultra 9-386H Prozessor, eine Nvidia RTX 5070, bis zu 128 GB DDR5-7200 RAM und zwei M.2 NVMe SSD-Steckplätze erreicht – ernsthafte Spezifikationen bei einem großen Rechner, der insgesamt nur 19,99 Millimeter hoch ist und unter zwei Kilogramm wiegt. Dieses Gerät ist groß, breit und leistungsstark, passt aber dennoch in den gleichen physischen Bereich wie ein MacBook Pro 16 oder ähnlich, und das ist wirklich beeindruckend.

Zum Abschluss des ersten Teils der technischen Tour gibt es die traditionelle Auswahl an Ports, von RJ45 LAN bis zu zwei Thunderbolt 4 Ports. Es gibt zwei USB 3.2 Gen2-Ports, HDMI 2.1 und einen kombinierten Audioanschluss, und der Akku ist 90Whr mit einem passenden 240W-Adapter. Dank Intels viel effizientererem, neuester Core Ultra-Serie haben wir tatsächlich 12 Stunden gemischter Nutzung aus einer einzigen Ladung herausgepresst, was überhaupt nicht schlecht ist, MSI. Man bekommt eine 1080p-Webcam und ein Dynaudio-Soundsystem, das viel besser ist als erwartet, auch wenn es bei den erwähnten MacBooks nicht annähernd heranreicht.

Die Tastatur ist diesmal zentriert, da MSI das Nummernpad endlich herausgeschnitten hat, was ein viel symmetrischeres Erlebnis bei der Nutzung schafft. Die perforierten Löcher für die Lautsprecher geben dem Klang mehr Luft, und das massive Trackpad ist sowohl reaktionsschnell als auch gut proportioniert. Diese Maschine ist unglaublich bequem zu bedienen, egal ob Sie spielen oder einfach tippen.

Das Display ist ein echtes Highlight. Wir sprechen von einem 16" QHD+ (2560x1600) 16:10 OLED-Display, das mit 240Hz läuft, die VESA DisplayHDR True Black 600-Zertifizierung besitzt und 100 % des DCI-P3-Spektrums abdeckt. Das bedeutet, dass dieses superreaktionsschnelle Display problemlos für ernsthafte Farbarbeiten genutzt werden kann, ohne dabei irgendetwas zu beeinträchtigen. Es ist wirklich großartig – von Netflix über reaktionsschnelle, nervöse Shooter bis hin zu immersiveren Titeln.

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In verschiedenen nativen Tests, bei denen wir Cyberpunk 2077 und Horizon Forbidden West mit der Auflösung von 2560x1600 des Monitors ausgeführt haben, sahen wir 77 fps in Cyberpunk 2077 auf Hoch (mit DLSS auf Qualität eingestellt) und auch 89 fps in Horizon auf Hoch. Im Gegensatz dazu brechen Titel wie Counter-Strike 2 die Bildwiederholrate des Displays mit einer FPS deutlich über 240 leicht durch. In GeekBench 6 überschritt es 122.000 Punkte, und 3DMark Time Spy erreichte eine Punktzahl von 13.856. Was wir im großen Ganzen sahen, entsprach den Erwartungen an Intels Panther Lake-Architektur und Nvidias RTX 50-Serie. Aber es gab kleinere Abwägungen.

Ja, wie du dir vielleicht denken kannst, gibt es thermische Folgen, denn obwohl wir keine direkte thermische Drosselung erlebt haben, sprangen die Lüfter ziemlich schnell an, selbst wenn wir echte Benchmarks in Spielen durchgeführt haben. Unten befinden sich kleine Gummiabstands, um sicherzustellen, dass der Laptop leicht von der Oberfläche abgehoben ist, aber selbst dann wurde die Unterseite spürbar warm und sogar die Tastatur wurde etwas "warm". Außerdem war das Geräusch erheblich, wenn auch nicht genug, um sich um die Gesundheit der Komponenten zu sorgen. Glücklicherweise ist uns das im Leerlauf oder unter normalen Bedingungen nicht aufgefallen, was bedeutet, dass man mit einem guten Headset und Zugang zu einer Steckdose eine Maschine mit überraschend guter Akkulaufzeit hat, wenn man nicht spielt , und viel PS, wenn man sie braucht.

Ich bin sehr beeindruckt von MSIs Stealth 16 AI+. Es fühlt sich wie der Höhepunkt einer Reise für den Hersteller an und wie das geschmackvollste Gaming- (oder "Creator"-)Laptop auf der PC-Seite, das ich seit langem gesehen habe.