MSI MPG 322URX QD-OLED

Da der Druck zur Umstellung auf OLED zunimmt, wird es immer wichtiger, sich auf die kleinen Details zu konzentrieren, um einen echten Unterschied zu machen. Das liegt vor allem daran, dass die Anzahl der OLED- und QD-OLED-Panels nicht sehr groß ist - gelinde gesagt - so dass das Basisprodukt oft das gleiche sein wird. Das bedeutet nicht, dass es irrelevant ist. Insbesondere die Verbindungsbandbreite und die Pflege des integrierten Panels haben im Laufe der Zeit einen großen Einfluss auf die Qualität, und wenn man Geld für eine High-End-Grafikkarte ausgibt, sollte das Display auch in der Lage sein, viele Jahre zu halten.

Das Panel macht das, was man erwarten würde: 31,5", 4K-Auflösung, eine QD-Schicht für kräftigere Farben, eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und eine Reaktionszeit von 0,03 ms. Das bedeutet auch, dass wir mit dem gleichen Panel die gleichen Standardzertifizierungen erhalten - DisplayHDR TrueBlack 400 - und es gibt VRR und ALLM für Konsolenbenutzer sowie DisplayPort 2.1a mit 80 Gbit/s, also gibt es UHBR20/DP80, was derzeit die höchste auf dem Markt ist. Ultra High Bit Rate sagt ein wenig über die Auflösung und Bildwiederholfrequenz aus, die hier bei 4K 240Hz liegt. Das bedeutet leider auch, dass man beim Kauf eines 4K/240Hz-Monitors, der keine 80 Gbit/s verarbeiten kann, weder die volle Auflösung noch die Bildwiederholfrequenz erhält. Auch wenn es unbedeutend erscheinen mag, ist es ein ziemlich wichtiges Detail.

Es handelt sich um ein 10-Bit-Panel von Samsung, was bedeutet, dass insbesondere der Text scharf und präzise ist und die Farben schön, aber natürlich sind. Alles ist sauber und akkurat, auch wenn die Pixeldichte eigentlich nur 139 ppi beträgt.

Die Kühlung erfolgt passiv mit Hilfe von Graphen und wird mit einer schönen dreijährigen Garantie geliefert. Am wichtigsten ist mir allerdings, dass Pixelshift unterstützt wird, aber auch mit dem automatisierten Dimmen von Logos, Kanten und Co. bin ich zufrieden. Insgesamt denke ich tatsächlich, dass die Hersteller alles in ihrer Macht Stehende tun, um das Burn-In auf OLED so weit wie möglich zu reduzieren und nicht zuletzt so weit zu automatisieren, dass die Nutzer nichts tun müssen, wo wir es auf Dauer im Alltag nicht bemerken.

Meine Hauptbeschwerde ist das Design des Bildschirms. Neben schwarzen Balken oben und an den Seiten, die keinen Sinn ergeben, hat es eine massive Lünette an der Unterseite, die keinen anderen Zweck zu erfüllen scheint, als in einer kontrastierenden grauen Farbe zu sein und ein großes MSI-Logo zu tragen. Weniger ist mehr, vor allem beim Standfuß. Er ist groß, hässlich und quadratisch und nimmt unglaublich viel Platz auf dem Schreibtisch und auch im Rücken ein. Warum? Was spricht an einer klassischen dünnen Flügel- oder Stativkonstruktion, die im Gegensatz zu dieser typischerweise aus Metall besteht? Für 1.200 Pfund sollte das Design stilvoller sein als ein 10 Jahre alter Büromonitor. Und da hilft es auch nicht, dass zum billigen Kunststoffsockel auch der Ständer gehört, der ebenfalls aus billigem Kunststoff besteht.

Der Preis ist vielleicht etwas hoch. MSI selbst hat drei Monitore, die fast identisch sind und weniger kosten - ziemlich viel weniger - was es den Leuten noch schwerer macht, das Richtige für sich zu finden. Bei genauerem Hinsehen wird jedoch klar, dass es sich bei diesem Monitor um eine aktualisierte Version von mindestens einem der anderen handelt, was den Preisanstieg erklären könnte, aber immer noch etwas happig ist.

Mit 98 Watt Leistung über USB-C und einem eingebauten KVM-Switch kommt es in Ordnung, und es gibt das immer umstrittene KI-System, hier mit Fadenkreuz, das automatisch die Farbe wechselt. In meinen Augen ist es immer noch Betrug.

Eine Sache, für die MSI gelobt werden sollte, ist, dass alles über Software gesteuert werden kann und nicht über ein lächerliches eingebautes Bildschirmmenü, das mit nicht sichtbaren Tasten und einem kleinen Plastikjoystick navigiert werden muss. Es ist nicht neu, ich wünschte nur, jeder würde es tun.

Der Bildschirm ist mit Delta E <2 bewertet. Das möchte ich in Frage stellen. Die Farbgenauigkeit des Bildschirms ist ziemlich beeindruckend, und meine nicht dokumentierte Behauptung ist, dass sie wahrscheinlich näher bei <1 liegt. Die Farbwiedergabe auf diesem Bildschirm ist eine der besten, die ich je gesehen habe, während die Gleichmäßigkeit über das Panel - die bei billigen Bildschirmen oft schlecht ist - am sehr guten Ende der Skala liegt. Könnte die Lichtwiedergabe besser sein als 250 nits? Ja. Aber der Spitzenwert liegt immer noch bei 1000 nits, und nachdem ich ihn auch für Büroarbeiten mit einem großen Fenster, auf das direktes Tageslicht fällt, verwendet habe, bin ich vielleicht ein wenig geneigt zu glauben, dass 250 nits ausreichen könnten, auch wenn mehr natürlich besser ist.

Die Punktzahl hätte leicht eine 10 sein können, aber ich bin oberflächlich. Der große schwarze Ständer aus billigem Kunststoff zieht es mit, zusammen mit der grauen Kinnblende mit dem Logo, und der Preis muss um mindestens 15 % gesenkt werden. Aber wenn wir ehrlich sind und uns die "rohe" Leistung ansehen, ist es eine offensichtliche Wahl, vor allem, weil selbst mit einer RTX 5090 4K 240 Hz selten genutzt wird, so dass es man einige Jahre lang begleiten kann. Wenn ich das Geld hätte, hätte ich mir selbst einen gekauft.