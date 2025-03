MSI GeForce RTX 5080 SUPRIM SOC 16GB

Die Suprim-Serie von MSI schien schon immer etwas hochwertiger zu sein als die meisten anderen Produkte auf dem Markt. Schlankes Design, polierte Oberflächen, schönes und zusammenhängendes Design von Anfang bis Ende. Er ist scharf, hat industrielle Kanten, diskretes RGB und ein von Diamanten inspiriertes Design. Wie so viele moderne High-End-Grafikkarten ist sie meiner Meinung nach industriell und sehr professionell - eine Goldmedaille geht an den Designer, der entschieden hat, dass rote Akzente und andere von Teenagern inspirierte Designs von teuren Grafikkarten entfernt werden müssen.

Im Inneren befindet sich ein RTX 5080, GB-203 Grafikchip, was 10.752 CUDA-Kerne, 16 GB GDDR7-RAM, PCIe 5.0-Geschwindigkeiten bei einer Bandbreite von 960 GB/s, 84 Ray-Tracing Cores, 336 Tensor Cores und dito Texture Mapping Units und einen Stromverbrauch von 360 Watt bedeutet. Darüber hinaus werden alle modernen Freuden unterstützt: DLSS 4, Multi-Frame Generation, Nvidia Reflex und Ray-Tracing für die große Goldmedaille. Und Sie brauchen viel Platz - die Karte ist 7,6 cm dick, 15 cm hoch und 36 cm lang. Die 360 Watt sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, wir haben 398 Watt gemessen, und ja, das gilt nur für die GPU. Die Karte erreichte ihren Maximalwinkel bei - halt - 57,4 Grad. Das ist erschreckend wenig. Es verwendet eine Verdampfungskammer, vollständig optimierte Kühlkörper und die gesamte Karte ist um einen zentralen Aluminiumrahmen herum aufgebaut. Es verwendet das neue Stormforce-System, das die Form der Flügel noch einmal optimiert, um einen direktionaleren Luftstrom zu erzeugen. Zum Einsatz kommt eine spezielle Leiterplatte mit extra Sicherungen und extra dicken Kupferbahnen.

Die Karte wird mit einem netten kleinen verstellbaren Jack-ähnlichen Ständer geliefert, denn die Karte wiegt über 2,5 kg - das ist viel. Darüber hinaus haben sie sich auch dafür entschieden, das mitgelieferte Kabel mit gelben Anschlüssen zu versehen, damit Sie visuell sicherstellen können, dass das Kabel sicher ist. Das Dual-BIOS ist für alles andere als Übertakten völlig unnötig. Selbst mit der Einstellung "Gaming" ist die Lautstärke der Karte auf etwa 38 dB gesunken und praktisch nicht hörbar, wenn der Rest des Systems läuft.

Die Software ist... Nun, Sie müssen das gesamte MSI Centre herunterladen, Sie können nicht nur einen einzigen Treiber verwenden. Und es ist ein Stück Scheiße, das die Kontrolle über dein gesamtes System übernehmen will. Oder Sie können sich dafür entscheiden, nur Nvidia App zu installieren und dann optional MSI Afterburner zu installieren, ein fantastisches Tool, das ich seit etwa 15+ Jahren benutze und das das Undervolting Ihrer Grafikkarte zum Kinderspiel macht, da es immer noch empfohlen wird, bis Sie Ihren Stromverbrauch unter Kontrolle haben. MSI hingegen sollte sich schämen, dass es notwendig ist, MSI Centre zu installieren, wenn man die letzten 15 MHz mit "Gaming BIOS" haben möchte - oder man kann 30 Sekunden damit verbringen, zu lernen, wie Afterburner funktioniert und dann selbst verrückt werden. Letzteres empfehle ich auf jeden Fall. Glück hatten wir jedoch in der Silikonlotterie, wie sie so schön genannt wird. Die Karte wird mit 2.760 MHz bewertet, wenn Gaming aktiviert ist, aber unser Leihgerät erreichte ohne Probleme 2.895 MHz.

Größere Abweichungen gab es nicht, außer bei Total War: Warhammer III, wo die Karte plötzlich 10 % schneller war als der nächste Konkurrent mit identischem Grafikchip.

Der Preis bleibt mit rund 1.590 £ ziemlich stabil. Ein paar Idioten verlangen mehr für die Karte, und dann gibt es die Hardcore-Scalper, die überhöhte Beträge dafür verlangen. Natürlich hat es im Moment niemand auf Lager. Es ist an der Zeit, dass die Hersteller Verantwortung übernehmen und Höchstpreise einführen. Nicht alle Länder erlauben dies, aber dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Preiskontrollen in bestimmten Szenarien zugelassen werden könnten.

Nun zu den Ergebnissen, die auf AMDs X8870e-Plattform mit einer 9800X3D-CPU und 32 GB DDR-6000-RAM basieren.

3D-Benchmark



Zeitspion: 27436



Zeitspion Extrem: 13774



Schnelligkeit: 9197



Hafen Royal: 22658



Stahl-Nomade: 8214



V Ray 6



RTX: 9228



Black Myth: Wukong Benchmark - Kinoreif, 4K DLSS



Nicht-Frame-Generierung: 19



Rahmen-Generation: 35



Total War: Warhammer III



1080p: 231,50



1440 Seiten: 165,10



4K: 101,50



Red Dead Redemption 2



1080 Pence: 180,85



1440 Seiten: 149,42



4K: 102,69



Cyberpunk 2077

Ultra-Einstellungen, Ray-Tracing Ultra/ DLSS 4 + Multi Frame Generation:



1080 Seiten: 146,20/433,66



1440 Seiten: 128,32/345,38



4K: 91.01/246.42.74



Metro Exodus - Enhanced Edition

4K Extreme mit und ohne DLSS:



4K: 60,52



4K mit DLSS: 141,50



Star Wars Outlaws

4K Ultra Qualität, mit und ohne DLSS:



4K: 28,00



4K + DLSS: 163,00



Dragon Age: Veilguard

4K Ultra Qualität, vollständiges Raytracing:



4K: 56,00



4K + DLSS+ Multi-Frame-Erzeugung: 139,00



Call of Duty: Black Ops 6

Mit und ohne DLSS:



1080 Seiten: 223,00/408,00



1440 Seiten: 187,00/339,00



4K: 125,00/229,00



Warhammer 40,0000: Space Marine II

4K mit und ohne DLSS



4K: 69,00/107,00



Warhammer 40,000: Darktide

4K mit DLSS und mit und ohne Frame-Generierung:



4K: 56,00/139,00



Die Ergebnisse sind etwas gemischt. Einige Dinge sind etwas schlechter als ähnliche Karten, andere sind bis zu 10% besser. Es ist ein ziemliches Durcheinander mit den Ergebnissen, die nicht vollständig erklärt werden können, und der Grund dafür ist wahrscheinlich die Optimierung des Fahrers. Vor allem die Spiele, die auf Frame Generation und vor allem Multi-Frame Generation setzen, scheinen ein wenig zufällig zu sein.

Ist Suprim eine solide Version einer RTX 5080-Karte? Ja, absolut - leise, cool wie kein anderer und mit solider Leistung. Es ist nur schade, dass es am Ende so teuer geworden ist, aber man kann es im Moment nicht kaufen, also spielt das eigentlich keine Rolle...