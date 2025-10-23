Moza MHG + AB6 FFB

HQ

Als ich den neuesten Flightstick von Moza in die Hände bekam, wusste ich, dass ich ein Premium-Gadget testen würde. Ihre neueste Basis, die AB6 FFB, und ihr Flightstick, die MHG, sind die Varianten, die ich für diesen Test auf Herz und Nieren geprüft habe. Ich kann euch jetzt gerne mitteilen, dass dies ein tolles Kombipaket ist. Der Flight Stick liegt unglaublich gut in der Hand, und sowohl Vibrationen als auch Widerstand verändern sich je nach Kontext in Flugspielen auf höchst glaubwürdige Weise. Ich war auch beeindruckt davon, wie gut sich Landungen anfühlen und es erhöht auch die Fähigkeit, Flugzeuge und andere Fahrzeuge besser zu steuern.

Als ich die Gadgets auspackte, wogen sie etwas mehr als sieben Kilo. Der Sockel ist aus Metall gefertigt und wird mit stabilen Schrauben und Geräten geliefert, damit Sie ihn an Ihrem Tisch befestigen können. Praktisch ist, dass die Basisbox stabil sitzt und keinen Platz neben der Tastatur und anderen Geräten einnimmt. Um einen guten Test der Gadgets zu gewährleisten, habe ich verschiedene Spiele ausprobiert, bei denen ich den Flightstick in Ace Combat 7, Flight Simulator 2024, IL-2 Sturmovik: Great Battles, DCS World und Kerbal Space Program verwendet habe.

Wenn Sie andere Sticks verwenden möchten, ist dies möglich, und die zusätzlichen Anschlüsse an der Basis ermöglichen den Anschluss anderer Geräte.

Bevor ich mit dem Spielen anfing, installierte ich die Moza Cockpit -Software, ein benutzerfreundliches Programm, mit dem Sie einfach kalibrieren, Tasteneinstellungen ändern, Ihre Einstellungen synchronisieren und die Kommunikation zwischen der Basis, dem Flight-Stick und bestimmten Spielen verbessern können. Dies ist ein effizienter Prozess, mit dem Sie sich schnell in den Menüs zurechtfinden, relevante Grafiken finden, um die manuelle Kalibrierung zu erleichtern, und Ihre Einstellungen mit bestimmten Spielen synchronisieren. Ich denke, die Software ist eines der Highlights, da die begleitende Software manchmal mehr Probleme verursachen kann, als sie wert ist.

Werbung:

Ich habe die Software als sehr hilfreich empfunden, wenn ich andere Einstellungen testen und die Empfindlichkeitskurven auf der X-, Y- und Z-Achse ändern möchte. Sie können auch über die Force Feedback-Einstellungen anpassen, welche Telemetriedaten verwendet werden sollen und welche Art von Feedback Sie erhalten sollen. Mit den Experteneinstellungen im Programm habe ich noch nicht viel experimentiert, aber es ist klar, dass es deutlich mehr Einstellungen gibt, als ich für mein Gaming benötige. Ich schätze die Optionen und die Anzahl der Einstellungen.

Das Softwareprogramm ist einfach und leicht zu bedienen.

Die Moza MHG und AB6 FFB machen ihre Aufgabe gut. Der Flightstick ist ergonomisch, die Tasten sind leicht zu erreichen und obwohl die Basis nicht viele Tasten hat, reichen sie in der Regel zum Spielen aus. Es ist einfach, zusätzliche Geräte wie Tastatur, Maus, Pedale und einen Gashebel mit unzähligen Tasten hinzuzufügen. Trotzdem bin ich mit dem minimalistischen Designstil recht zufrieden. Sowohl der Flight Stick als auch die Basis sind direkt von Kampfflugzeugen und Raumschiffen inspiriert, und wenn du die Basis startest, kalibriert sie sich automatisch, was es für diejenigen einfacher macht, die dies vielleicht nicht selbst tun möchten. Sie können die Ergebnisse auch sehen und im Nachhinein in der Software feinabstimmen, wenn Sie nicht zufrieden sind.

Leider gibt es einige kleinere Probleme mit der Software. Die Basis und der Stick werden in Windows 11 als Duplikate erkannt, was in einigen Spielen zu Problemen führen kann. Eine Reihe von Weltraum- und Flugsimulatoren wird noch nicht direkt unterstützt, was bedeutet, dass nicht alle Funktionen der Basis genutzt werden können. Dabei kann es sich um Feedback handeln, das nicht ganz so komplex ist wie bei unterstützten Titeln. In der Regel funktioniert es sowieso gut, aber der Unterschied kann spürbar sein. Dies ist jedoch nichts, was Moza allein etwas dagegen tun kann, da es auch in gewisser Weise in den Händen der Spieleentwickler liegt. Dies kann in bestimmten Situationen ein Problem sein, aber es gibt Lösungen für die meisten Probleme, auch wenn sie nicht optimal sind. Beim Testen beliebter Titel mit integrierter Unterstützung bin ich auf keine größeren Probleme gestoßen.

Werbung:

Es gibt mehr Einstellungen, als ein normaler Benutzer benötigt.

In allen Spielen, die ich getestet habe, wie z.B. Ace Combat 7 und Kerbal Space Program, fühlt sich der Joystick gut an. Es ist präzise, einfach zu bedienen und erfordert nicht viel Kraft, um Richtung und Drehung beizubehalten. Ich schätze die Präzision, die man mit sehr einfachen und kleinen Bewegungen erreichen kann, und das ist etwas, das je nach Joystick und Basis, die auf dem Markt erhältlich sind, stark variiert. Gleichzeitig habe ich einen Thrustmaster SOL-R 1 getestet, den ich mir von einem Freund geliehen habe, mit begleitender Basis, für 160 £. Leider fehlen diesem Stick bestimmte Einstellungsmöglichkeiten und die Präzision, die man von der Ausrüstung von Moza erhält. Es ist ziemlich klar, dass der Preis einen Unterschied macht, auch wenn das SOL-R 1 eine akzeptable Option für den Preis ist. Es ist nicht vergleichbar mit dem Schritt nach oben, den Moza MHG und AB6 FFB darstellen.

Die Möglichkeit, die zusätzlichen Anschlüsse zu verwenden, ist nützlich, wenn Sie Pedale und ähnliches Zubehör anschließen möchten.

Was die Moza MHG und AB6 FFB so gut macht, ist die Qualität ihres Designs und ihrer Funktionalität. Das zeigt sich von Spiel zu Spiel, und dazu kommt die Tatsache, dass der Subwoofer leise ist und keine Geräusche von sich gibt. Mir ist auch aufgefallen, dass die Motoren im Subwoofer trotz starker Beanspruchung nicht überhitzen. Selbst deutlich teurere Geräte als diese können Hitzeprobleme haben, und Sie müssen für diese Varianten ein eigenes Kühlsystem haben. In diesem Fall funktioniert es hervorragend ohne zusätzliche Lösungen. Das ist ein spürbarer Unterschied zur Konkurrenz. Sie können neue Details sowohl bei Landungen als auch bei Starts und sogar Überschwingern spüren. Wenn man dann versucht, präzise zu lenken, funktioniert es viel besser als alles andere, was ich im Laufe der Jahre getestet habe. Obwohl der Preis für diese Kombination hoch ist, erhalten Sie Qualität. Natürlich ist es auch möglich, andere Flight Sticks mit dieser Base zu kombinieren, wenn du möchtest. Wenn Sie beispielsweise einen spezielleren Stick für Hubschrauber benötigen, gibt es Alternativen.

Ich denke, das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn Sie ein Flugsimulator-Enthusiast sind und sich wirklich für das Genre begeistern. Der Stick und die Basis kosteten zum Zeitpunkt des Schreibens zusammen zwischen 630 und 800 Pfund, und wenn Sie dies lesen, haben Sie wahrscheinlich bereits ein Interesse an diesen Spielen und dieser Ausrüstung. Ich würde Sie auf jeden Fall warnen, wenn Sie neu in dem Genre sind und nach Ihrem ersten Flightstick suchen, da dies viel Geld kostet und Sie warten sollten, bis Sie wissen, ob Sie das Genre mögen oder nicht. Ein Thrustmaster oder möglicherweise eine Logitech für weniger als die Hälfte des Preises sollte Ihren Bedarf decken, wenn Sie nicht das Budget dafür haben oder neu in Flugsimulatoren sind. Es gibt jedoch keinen Grund, mehr zu bezahlen, es sei denn, Sie brauchen wirklich das Beste.

Die Box besteht aus Metall und macht den größten Teil des Gewichts aus.

Es ist das kleine Extra, das ich nach dem Testen dieses Geräts mitnehme. Sie zahlen mehr und erhalten mehr Präzision bei den Bewegungen, weniger Lärm, mehr Metall in der Konstruktion, bessere Ergonomie und Kontrolle über Ihre Einstellungen. Ich fand, dass dies besonders in DCS World und Flight Simulator 2024 auffällt. Es ist auch sehr einfach, seine Presets über die Software direkt mit bestimmten Spielen zu synchronisieren und dank des hervorragenden Feedbacks beim Fliegen kann man in den Simulationen die Details spüren, wie sich das Flugzeug und andere Fahrzeuge bewegen und verhalten. Bei den anderen beiden Flight Sticks, die ich gleichzeitig getestet habe, habe ich das nicht erlebt. Die Details, wie sich das Flugzeug anfühlt und lenkt, kommen auf faszinierende Weise zum Vorschein.

Leider bin ich noch nie ein Flugzeug, einen Hubschrauber oder eine Weltraumrakete geflogen, so dass ich keine direkten Parallelen zu ihren realen Gegenstücken ziehen kann. Allerdings habe ich im Laufe der Jahre viele verschiedene Flight Sticks und die dazugehörigen Basen getestet. Leider habe ich oft Probleme mit unordentlicher Software, Überhitzungsproblemen oder übermäßigem Lärm, und manchmal sind die Flightsticks nicht ergonomisch, mit schlampigen Steuerknüppeln, seltsam platzierten Tasten oder mangelnder Präzision, die ich mir wünsche. Ich glaube, ich habe zwei neue Favoriten gefunden. Wenn du also das Budget dafür hast und auf der Suche nach einem neuen Flightstick und einer neuen Basis bist, kann ich sowohl Moza MHG als auch AB6 FFB wärmstens empfehlen.