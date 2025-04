Das Dyson-Team muss von Anfang an erkannt haben, dass unzählige Kopien folgen würden, als sie den Designrahmen erfanden, der den Staubsauger als Konzept definieren sollte. Dies ist keine Kritik an diesen Nachahmern als solchen, sondern vielleicht nur eine Beobachtung der Tendenz des Marktes, sich um ganz bestimmte Paradigmen herum zu konsolidieren.

Der Mova S5 Sense könnte an einem guten Tag wie ein preisgünstiger Dyson aussehen, wie es so viele konkurrierende Modelle könnten, und wir sprechen nicht nur über das Aussehen, sondern über die grundlegende Funktionalität. Damit meine ich, dass Sie bereits wissen, was der Mova S5 Sense kann und wie er das tut, was er tut, also ist es auf der granularen Ebene, dass Produkte wie diese überraschen oder etwas anderes tun können.

Zunächst einmal ist das S5 Sense deutlich günstiger als das durchschnittliche Dyson-Flaggschiff. Es wurde auf den europäischen Märkten für umgerechnet 250 Euro gesehen, was weit unter der Hälfte dessen ist, was man für einen V15 Absolute bezahlen würde, und viel weniger als selbst die billigeren V12-Modelle.

Sie haben also den Preis auf ihrer Seite, aber auf den ersten Blick, ohne zu viel zu opfern. In der Praxis handelt es sich um einen Motor mit einer zylindrischen 0,6-Liter-Kammer und einem LED-Frontdisplay, auf dem Sie eine Vielzahl verschiedener Staubsaugerköpfe verwenden können, die alle mit ihm geliefert werden, um unterschiedliche Aufgaben auszuführen. Im Lieferumfang ist ein Netzteil sowie eine Halterung mit Schrauben und Dübeln für die dauerhafte Montage enthalten.

Die Saugleistung beträgt 190 Watt, was einer Saugleistung von 27.000 Pa entspricht. Das ist nicht zu verachten, und es ist viel mehr als zum Beispiel das V12 Detect Slim. Nicht nur das, der 2900mAh Akku ermöglicht dir mindestens 60 Minuten Betrieb und es gibt sogar LED-Leuchten mit sogenanntem "Optilnsight" (frag mich nicht, warum es so heißt), die Staub und Schmutz vor dem Saugkopf beleuchten - wieder wie ein Dyson Detect.

Mit einem Gewicht von nur 1,76 Kilogramm mangelt es ihm nicht an Qualitätsbewusstsein. Ja, die tatsächliche Qualität des Kunststoffs ist nicht ganz die gleiche, und es ist für mich unmöglich zu sagen, wie sich die kontinuierliche Reinigung auf den Staubfilter auswirkt, aber es ist sehr schwierig, einen Finger darauf zu legen, daran besteht kein Zweifel.

Sie erhalten die Saugleistung, die Vielseitigkeit, das gesamte Zubehör, das Sie benötigen, die richtigen Technologien in der richtigen Verpackung und nur einen mikroskopisch kleinen Verzicht in Form von etwas günstigeren Materialien, und bei rund 250 Euro ist das wirklich ein Gewinn.

