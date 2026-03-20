Mouse: P.I. For Hire s Geschichte ist "relativ linear", aber man kann trotzdem "falsche Schlüsse ziehen".

HQ

Es gibt viele Aspekte von Mouse: P.I. For Hire, die gefeiert wurden, darunter die eindrucksvolle und einprägsame künstlerische Leitung sowie die verrückte Shooter-Action, aber was oft in den Hintergrund gedrängt wird, ist, dass im Zentrum dieses Spiels ein Detektivrätsel steht, bei dem die Spieler zu Jack Pepper werden und bei der Lösung mehrerer Vermisstenfälle helfen müssen.

Mit diesem Rätsel im Zentrum der Erzählung und mit einem Alan Wake 2-ähnlichen Fallbrett, wie wir in unserer aktuellen Vorschau erwähnt haben, interessiert euch vielleicht, wie viel Spielerbefugnis bei der Lösung der Fälle beteiligt ist. Müssen die Spieler Entscheidungen treffen, die die Geschichte beeinflussen? Können sie Dinge falsch machen? Wir erkundigten uns dazu, wobei Fumi Games' CEO Mateusz Michalak eine interessante Antwort gab.

"Obwohl es einige Fälle gibt, in denen du bestimmte Level erkunden und bestimmte Fälle in der gewählten Reihenfolge angehen kannst, ist die Geschichte in Mouse: P.I. For Hire immer noch relativ linear. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht möglich ist, manchmal falsche Schlüsse zu ziehen! Beim Sammeln von Beweisen und Hinweisen für jeden Fall denken Sie vielleicht, Sie kennen die Antworten und genau das Ende der Dinge zu kennen, aber es kann einige Wendungen geben... "

Außerdem haben wir gefragt, ob die vielen Orte auf der Kartenoberfläche Teil der Hauptgeschichte sind oder ob sie an Nebenquests gebunden sind. Michalak sagte uns:

"Die meisten Level in Mouse: P.I. For Hire müssen irgendwann besucht werden, um die Hauptgeschichte abzuschließen – also ja, erwarte, alle zu besuchen! Obwohl es einige zusätzliche Aufgaben gibt, die erledigt werden können, werden diese typischerweise in den Levels erledigt, die du bereits besuchst, und nicht an brandneuen, spezifischen Orten."

Für mehr zu Mouse: P.I. For Hire finden Sie unser vollständiges Interview hier, in dem wir auch über den Gummischlauch-Artstil, den authentischen Audio, KI, Adaptionen und mehr sprechen.