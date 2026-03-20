Ein Gespräch mit dem CEO von Fumi Games über Fälle, Gummischläuche, KI und Adaptionen

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Wir mussten etwas länger warten als erwartet, bevor wir in Mouse: P.I. For Hire einsteigen konnten, da der erwartete Indie-Shooter von Fumi Games kürzlich um einen Monat verschoben wurde. Diese Planänderung bot uns den Raum, um ins Spiel einzusteigen und ein erstes Hands-on-Erlebnis zu machen, worüber wir euch in unserer letzten Vorschau alles erzählen konnten.

Darauf aufbauend hatten wir auch das Privileg, dem CEO und Gründer von Fumi Games, Mateusz Michalak, in einem Interview, das ihr unten vollständig lesen könnt, ein paar Fragen zu stellen, das die verwirrende Detektivgeschichte, den auffälligen Gummischlauch-Animationsstil, wie der Entwickler KI angeht und wie er Adaptionen betrachtet, und mehr.

Schau es dir an und vergiss nicht, dass Mouse: P.I. For Hire jetzt am 16. April auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheint.

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Die Resonanz auf Mouse: P.I. For Hire war enorm. Hat dich das überhaupt überrascht?

Wir hätten uns nie vorstellen können, dass Mouse: P.I. For Hire dieses Maß an Aufmerksamkeit erhalten würde. Das allererste Video, das wir über das Spiel auf TikTok gepostet haben, ist aus dem Nichts explodiert, und von diesem Moment an war es ein Schneeballeffekt. Unser Spiel hat über 1,3 Millionen Wunschlisten generiert, wir haben zig Millionen Aufrufe in sozialen Medien erhalten und es ist sogar gelungen, einen Veröffentlichungsvertrag abzuschließen. Wir können nicht all unseren Fans für ihre unglaubliche Unterstützung danken!

Im Herzen dieses Spiels steckt ein Rätsel, ein Fall, der gelöst werden muss. Wie viel Entscheidungsfreiheit hat der Spieler, selbst die Puzzleteile zusammenzusetzen und die Wahrheit hinter jedem Vermisstenfall herauszufinden?

Obwohl es einige Fälle gibt, in denen man bestimmte Level erkunden und bestimmte Fälle in der gewählten Reihenfolge angehen kann, ist die Geschichte in Mouse: P.I. For Hire dennoch relativ linear. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht möglich ist, manchmal falsche Schlüsse zu ziehen! Beim Sammeln von Beweisen und Hinweisen für jeden Fall denkt man vielleicht, man kenne die Antworten und genau das Ende der Dinge, aber es kann einige Wendungen geben...

Die Vorschau-Version gab uns einen interessanten Eindruck von der Oberwelt und davon, wie jedes Level miteinander verknüpft ist. Sollten wir erwarten, jeden Ort besuchen zu müssen, oder sind einige Level/Bereiche für Nebenquests und zusätzliche Aufgaben reserviert?

Die meisten Level in Mouse: P.I. For Hire müssen irgendwann besucht werden, um die Hauptgeschichte abzuschließen - also ja, erwarte, alle zu besuchen! Obwohl es einige zusätzliche Aufgaben gibt, die erledigt werden können, werden diese typischerweise in den Levels erledigt, die man bereits besucht, und nicht an brandneuen, spezifischen Orten.

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War es schwierig, den Gummischlauch-Stil sowohl in ein FPS-Videospiel als auch in ein 3D-Erlebnis einzubringen?

Es war definitiv eine Herausforderung, 2D-Gummischlauchsprites in einer 3D-Welt zu nutzen! Zum Beispiel müssen wir, um Gegner durch die Welt laufen zu lassen, denselben Gegner viele Male und aus verschiedenen Perspektiven zeichnen und animieren (z. B. vorne, vorne links, vorne rechts, seitlich, hinten usw.). Wie man auch im Gameplay gesehen hat, müssen wir diese Gegner dann mit dem Hauptcharakter Jack Pepper "verbinden", sodass man immer eine Ebene der 2D-Kunst aus einer sichtbaren Perspektive sieht. Und das kratzt nur an der Oberfläche, ganz zu schweigen von all den Herausforderungen, ein Spiel in Schwarz-Weiß zu machen!

Die verschiedenen visuellen Filter und Audioeinstellungen wirken wie ein echtes Vergnügen. Wie wichtig war es, diese Elemente einzubeziehen und dem Kunststil und der Ästhetik der 1930er Jahre angemessen Tribut zu zollen? Außerdem, hast du eine Lieblingsmethode, das Spiel mit diesen Filtern und Audioeinstellungen zu spielen?

Diese Eigenschaften sind uns schon lange sehr wichtig. Mouse: P.I. For Hire ist inspiriert von klassischen Cartoons der 1930er Jahre und von Noir-inspirierten Filmen. Daher wollten wir unser Bestes geben, der Zeit treu zu bleiben. Genau deshalb haben wir Einstellungen wie das Ändern der Intensität sowohl von Filmkorn als auch von UI-Diffusion sowie zur Anpassung der Audioverschlechterung eingeführt, sodass die Dinge klingen, als würden sie auf einer Vinylplatte oder sogar durch einen Wachszylinder abgespielt! Für uns persönlich mögen wir es, diese Effekte höher zu drehen, damit das Spiel wirklich aussieht und sich anfühlt wie die alten Cartoons, die unsere Großeltern wahrscheinlich gesehen haben.

Das Spiel scheint viel größer zu sein, als viele erwarten. Wie lange dauert also ein Durchlauf von Mouse: P.I. For Hire, und wie viel Zeit sollten die Spieler erwarten, um den Abspann laufen zu sehen?

Erwarte, dass ein einziger Durchlauf von Mouse: P.I. For Hire zwischen 12 und über 20 Stunden dauert. Natürlich hängt das davon ab, wie man spielt und wie viel man jede Ecke durchsucht. Das Spiel hat viele Geheimnisse und Sammelobjekte zu entdecken - die wirklich aufmerksamen Spieler werden das Beste daraus machen!

Wie ist die Haltung von Fumi Games zu KI?

Mouse: P.I. For Hire ist ein vollständig handgefertigtes Spiel, das ein einzigartiges Erlebnis bietet, von dem wir hoffen, dass die Spieler Freude daran haben!

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie die Welt von Mouse: P.I. For Hire noch weiter ausgebaut werden könnte, vielleicht durch eine Zeichentrickserie? Cuphead führte zur Cuphead-Show. Hättest du Interesse, etwas Ähnliches zu erkunden?

Im Moment konzentrieren wir uns stark auf Mouse: P.I. For Hire als Videospiel, um sicherzustellen, dass es den Spielern zum Start das bestmögliche Erlebnis bietet. Um deine Frage zu beantworten: Wir haben bisher noch keine wirklichen Diskussionen über eine animierte Serie geführt. Allerdings solltet ihr in den kommenden Wochen auf jeden Fall die Augen offen halten, denn wir haben einige wirklich coole Partnerschaften anzukündigen und andere Dinge zu enthüllen!

Auf welchen Teil von Mouse: P.I. For Hire freust du dich am meisten, dass die Fans ihn selbst erleben?

Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler sehen, dass Mouse: P.I. For Hire viel mehr ist als nur ein cooles Kunstprojekt. Neben den schwarz-weißen Gummischlauch-Grafiken ist das Spiel auch ein actiongeladener First-Person-Shooter, der randvoll ist mit einer spannenden Detektivgeschichte, einem eklektischen Charakterensemble, lebendigen Umgebungen, originellen Jazzstücken und vielem mehr. Letztendlich haben wir hier etwas ganz Besonderes entwickelt und zählen die Tage, bis die Spieler das ganze Spiel selbst erleben können!

Dank an Mateusz und Fumi Games. Bleibt dran für mehr zu Mouse: P.I. For Hire vor der Premiere in weniger als einem Monat.