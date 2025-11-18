Motorradfahrer mit der meisten Stürze ist besonders stolz auf die "Leistung": "Es ist, weil ich mein Bestes gebe."

HQ

Cormac Buchanan, neuseeländischer Moto3-Fahrer von KTM, erreichte in dieser Saison eine fragwürdige Bilanz: die meisten Stürze während einer einzigen Motorradsaison. Buchanan "beit the dust" 35 Mal in 20 Rennen und übertraf damit den bisherigen Rekord von 31, gehalten von Sam Lowes in der MotoGP 2017, Stefano Manzi in Moto2 2018 und David Almansa in Moto3 2025.

Im Gespräch mit Marca sagte Buchanan: "Niemand will abstürzen, aber wenn ich stürze, dann weil ich etwas versuche, ich gebe bis an meine Grenze, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, um hier zu bleiben", und war besonders stolz, weil diese Zahl zeigt, wie sehr er sich bemüht hat.

"Ich bin aus dem Nichts gekommen, um hierher zu kommen, und der einzige Weg, wie ich Erfolg haben kann, ist durch mich selbst."

"Okay, manchmal waren es dumme Abstürze, aber die Male, in denen ich abgestürzt bin, war, weil ich mein Bestes gegeben habe. Oft bin ich gestürzt, habe ich das Motorrad aufgehoben und bin weitergefahren; nur ein paar Mal gab es harte Abstürze, bei denen ich es nicht hochbekommen habe."

Er weiß, dass er das in Zukunft verbessern muss, weil es sehr gefährlich ist, aber wenn er stürzt, ist das nicht "wegen irgendetwas Schlechtem, sondern weil ich mein Bestes gebe". Mit nur 19 Jahren, mit nur einer Saison in der Moto3 und fünf Jahren in den Rookie- und Juniorenkategorien, weiß er, dass er noch viel lernen muss, und erinnert sich, dass Marc Márquez 2017 sogar 27 Stürze hatte, in einem Jahr wurde er Weltmeister in der MotoGP.

Cormac Buchanan belegte mit 32 Punkten den 20. Platz in der Moto3-Wertung, wobei ein neunter Platz seine beste Position beim Großen Preis von Deutschland war.