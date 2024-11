Motorola Razr 50 Ultra

Ich bin nicht wirklich "für" faltbare Telefone im Flip-Stil, obwohl ich leicht, irgendwie den alltäglichen Anwendungsfall solcher Geräte sehen kann. Ich empfinde 6,1-Zoll-Smartphones nicht als große Unannehmlichkeit für mein tägliches Leben und möchte sie nicht verzweifelt kleiner machen. Aber gleichzeitig erkenne ich schnell, dass manche Leute das tun, und nicht nur das; Alle Formen der Vielseitigkeit in einem einzigen Gerät sollten gefördert werden, denke ich.

Betrachten Sie zum Beispiel Motorolas Razr 50 Ultra, das zweifellos eines der herausragendsten Smartphones des Jahres ist. Aus ganz unterschiedlichen Gründen steht es auf Augenhöhe mit dem Google Pixel 9 Pro Fold und dient als strahlendes Beispiel dafür, was faltbare Telefone zu bieten haben.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes wird das Gerät für etwa 800 GBP angeboten, inklusive 512 GB Speicher. Weder beim Chipsatz im Inneren noch bei den Bildschirmen oder anderen Konstruktionsaspekten wurden Abstriche gemacht, und dennoch ist das vergleichbare Samsung Galaxy S24 erheblich teurer. Es ist wirklich erstaunlich.

Diese Rezension ist so ziemlich alles gute Nachrichten. In erster Linie hat Motorola die physischen Designs unterhaltsam gestaltet, und Sie können eine Vielzahl von Farben erhalten, aber auch Materialien für die Rückseite auswählen. Wir bekamen das dunkle Grün in einer Variante von Öko-Leder gereicht. Es fühlt sich toll an und die Systemfarben sind direkt aufeinander abgestimmt. Außerdem sind es die hochwertigen Materialien, die hier verwendet werden. Das Glas auf dem kleinen Bildschirm ist Gorilla Glass Victus, der Rahmen ist aus Aluminium, es gibt Dual-SIM, IPX8-Zertifizierung, einen 4000-mAh-Akku, 45 Watt kabelgebundenes Laden und sogar 15 Watt kabelloses Laden. Sehen Sie, hier gibt es keine Kompromisse.

Die gesamte Vorderseite ist ein großes 4" 1272x1080 Touchpanel - es ist auch ein LTPO OLED mit Dolby Vision, 165Hz Bildwiederholfrequenz, HDR10+ und 2400 NITS Helligkeit. Es ist ziemlich wild für ein Frontdisplay, aber Sie können tatsächlich alle Apps öffnen, alle Systemfunktionen ausführen, Netflix schauen, NemID öffnen - es ist alles hier, und weil das Telefon so exquisit verarbeitet ist, möchte man es oft einfach geschlossen halten und diese kleinen alltäglichen Aufgaben mit dem Frontdisplay erledigen.

Wenn Sie es öffnen, erhalten Sie das ÄquivalentiPhone 16 Pro Max einer Bildschirmgröße von 6,9 Zoll und wieder sind es 165 Hz, LTPO - das ganze Zeug. Dies sind wirklich atemberaubende Displays, beide mit tiefem Kontrast, erstaunlicher Pantone-validierter Farbkalibrierung und intensiver Helligkeit. Früher bedeutete ein faltbares Display Abstriche bei der Qualität - das ist hier nicht der Fall.

Das Razr 50 Ultra verwendet einen Snapdragon 8s Gen 3 zusammen mit 12 GB RAM und bis zu 512 GB UFS 4.0 Speicherplatz - auch hier gibt es keine Kompromisse. Es funktioniert genau so, wie man es von einem Flaggschiff erwarten würde, und es hat drei versprochene Betriebssystem-Upgrades (was in dieser Hinsicht wirklich nicht das beste Versprechen der Branche ist). Ich möchte jedoch sagen, dass dieser Film für eine lange, lange Zeit bissig bleiben wird.

Ich erwähnte, dass es hier "ziemlich" nur positive Nachrichten gibt, und das meinte ich auch so. Allerdings ist es schade, dass sich Motorola für ein 2-fach Teleobjektiv und nicht für ein deutlich nützlicheres Ultraweitwinkelobjektiv entschieden hat. Es kommt mit 50 Megapixeln bei f/2.0, und Motorola bietet eine recht solide Farbchemie und Schärfe. Diese Aufnahmen sind klar, ohne übertrieben zu wirken, das steht außer Frage, und Sie können sich darauf verlassen, wenn Sie Ihre Urlaubspizza oder sogar einige Barfotos bei schwachem Licht festhalten möchten. Doch fehlt der größere Blickwinkel eines Ultraweitwinkels, und obwohl ein Teleobjektiv die Tiefenwahrnehmung erleichtert und somit etwas bessere Porträts ermöglicht, ist ein optischer Zoom von nur 2x nahezu nutzlos. Ironischerweise tauscht das günstigere Razr in diesem Jahr einfach das Teleobjektiv gegen ein Ultraweitwinkelobjektiv aus - seltsam!

Das heißt, die 512-GB-Version kann Ihnen für nur 800 GBP gehören. Das ist verrückt. Nicht nur die Hardware ist weitaus vielseitiger, alles an diesem Telefon ist so ziemlich ein Knaller. Es ist nicht transformativ, wie das Pixel 9 Pro Fold, aber es gehört zu den besten des Jahres. Daran besteht kein Zweifel.