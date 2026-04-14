Morbid Metal Early Access Eindrücke: Ghostrunner trifft auf Infinity Blade in spaßiger, spektakulärer Action

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Brauchen wir noch mehr Roguelikes, Rogueelites und alles dazwischen? Ich stelle mir diese Frage fast jedes Jahr, und dann treten ein, zwei oder ein paar Spiele hervor und beweisen, dass wir sie vielleicht gar nicht brauchen, aber diese Spiele bieten trotzdem viel Spaß. Mewgenics und Slay the Spire II haben 2026 bereits zu einem großartigen Jahr für Roguelikes gemacht, aber wenn wir von den Mainstream-Teilen des Genres wegschauen, finden wir immer noch viele Perlen wie Morbid Metal.

Ich war mir nicht sicher, was mich erwartet, als ich zum ersten Mal in Screen Juice und Ubisofts futuristisches, temporeiches Hack-and-Slash-Roguelite eingestiegen bin. Du beginnst mit einem einfachen, fünfminütigen Tutorial, das dir die Grundlagen vermittelt, aber am Ende deines ersten oder zweiten Durchlaufs wirst du schnell merken, dass dir nur die einfachsten Fähigkeiten beigebracht wurden, die du brauchst. Um das Maximum dieses Spiels zu erreichen, braucht man stundenlanges Ausprobieren, während man Charaktere, Kombos schärft und die Synergie schafft, die Morbid Metal braucht, um in bester Form zu fließen. Dennoch machen die frühen Abschnitte immer noch unglaublich viel Spaß, und ich war schnell völlig in die Kampfsysteme vertieft.

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Morbid Metal ist gerade erst in der Early-Access-Version gestartet, daher gibt es noch viel Arbeit an einigen Elementen. Eine Sache, die sofort als unglaublich ausgereift heraussticht, ist das Kampfsystem, das ich zuvor erwähnt habe. Es ist schnell, flüssig und unglaublich auffällig. Es erlaubt dir, deinen eigenen Rhythmus mit Spezialfähigkeiten und super flüssigem Charakterwechsel zu erstellen. An diese Dinge braucht man eine Weile zur Eingewöhnung und ist etwas knifflig, wenn man ausschließlich mit Tastatur und Maus spielt, aber sie sind unglaublich lohnend, sobald man das Wesentliche verstanden hat. Als Flux schnell zwischen den Gegnern zu springen, als Vekta einen nervigen Gegner aus der Hinterlinie in die Luft zu schleudern und dann mit mächtigen Angriffen als Ekko zu Boden zu gehen, ist ein monströs befriedigendes Erlebnis. Die drei spielbaren Charaktere sind so unterschiedlich, dass du sicherlich einen Favoriten haben wirst, aber bald wirst du lernen, sie alle voll auszunutzen, wenn du so gut wie möglich spielen willst. Die Gesamtschleife und Formel von Morbid Metal mögen sich etwas repetitiv anfühlen, aber sobald man den nächsten Kampfraum erreicht und Gegner erscheinen, verliert man sich leicht im Fluss eines guten Kampfes.

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In der kurzen Zeit, die ich mit Morbid Metal habe, habe ich nicht viel Erfahrung mit den Bossen gesammelt. Oder, genauer gesagt, ich hatte in den wenigen Stunden, die ich vor dem Early-Access-Release am Spiel verbracht habe, kein Glück, sie zu besiegen. Sie sind auf jeden Fall stark, bedrohlich und fordern dich viel härter als normale Gegner. Es gibt eine gute Abwechslung bei den Robotern, denen du in jedem Durchlauf in Morbid Metal begegnest. Roboter mit Schilden, Flieger, die nervig sein können, wenn man sie nicht früh ausschaltet, lästige, kleinere Gegner, die einem in den Rücken stechen, wenn man sie vergisst. Sie reichen aus, um dich auf Trab zu halten und zu verhindern, dass die Vor-Boss-Kämpfe nur ein einziges, langweiliges Button-Mash-Erlebnis werden.

Morbid Metal, wie du vielleicht bisher erkannt hast, hat viel Potenzial. Das Setting und die Geschichte im Hintergrund sind nicht ganz so fesselnd wie der Kampf, aber es lohnt sich auf jeden Fall, darüber nachzudenken, während du versuchst, deinen spielbaren KI-Charakter aus den endlosen Kampfsimulationen zu befreien. Die Erzählung ist wirklich das, was man von einem Roguelike erwarten würde. Etwas, das dich am Laufen hält, aber nicht der zentrale Kern des Gesamterlebnisses. Wenn Geschichte, Setting, Kampf und Mechanik alle super tight sind, was ist dann das Problem? Nun, ich denke, dass Morbid Metal tatsächlich die meisten Verbesserungen bei seinen Roguelike-Elementen zu bieten hat.

Wenn du in einen Run einsteigst oder eine Iteration, wie Morbid Metal nennt, weißt du sofort, was zu tun ist, wenn du schon einmal ein Roguelike gespielt hast. Laufe von Raum zu Raum, kämpfe gegen ein paar einfache Gegner und hol dir unterwegs Upgrades. Bei Morbid Metal fühlt sich diese Schleife nicht ganz so fesselnd an wie in den besten Varianten des Genres. Die Upgrades wirken etwas zu enttäuschend, viele bieten prozentuale Steigerungen bei Angriffen statt interessanter Fähigkeiten, die dein Spiel wirklich verändern. Bei so starken Kampfmechaniken ist es verständlich, das nicht ändern zu wollen, aber gleichzeitig frage ich mich, ob das nicht einfach als normales Hack-and-Slash-Erlebnis besser gewesen wäre. Die Erkundung macht ziemlich viel Spaß, aber einen Sturz hinzunehmen kann unglaublich hart sein, sodass man manchmal nicht einmal sicher ist, ob man vom Hauptweg abweichen will, und zu wissen, dass das Upgrade, das man wahrscheinlich bekommt, wahrscheinlich nicht auffällt. Wir befinden uns noch sehr am Anfang des Early Access mit Morbid Metal, daher hoffe ich, dass dieses Problem zusammen mit anderen Elementen, die vor dem kompletten Start Aufmerksamkeit benötigen, behoben werden kann. Es ist erwähnenswert, dass die Ausweichmechanik auch manchmal etwas wechselhaft sein kann.

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Morbid Metal ist in seinem aktuellen Zustand ein blitzschnelles, beeindruckendes Hack-and-Slash-Spiel, und auch wenn die Roguelike-Mechaniken sich anfühlen, als müssten sie überarbeitet werden, um deinem Charakter wertvolle Upgrades hinzuzufügen, ist die Action so gut, dass du nach deiner letzten Niederlage gerne noch einen Durchlauf machst, nur um deine Kombos zu schärfen und neue Wege zu testen, sie zu ketten. Morbid Metal ist in vielerlei Hinsicht eine angenehme Überraschung, aber es ist schön zu sehen, dass wir, wenn alles gut läuft, nicht nur über Slay the Spire II und Mewgenics als die großen Roguelikes des Jahres sprechen werden.