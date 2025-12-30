Monterrey-Spieler Lucas Ocampos leidet an Gesichtslähmung durch ein Virus; Fans haben Spaß mit Memes

HQ

Lucas Ocampos, 31-jähriger argentinischer Stürmer, ehemals bei Monaco, Marseille, AC Mailand, Sevilla und Ajax, erholt sich von einer Gesichtslähmung, die wahrscheinlich durch ein Virus verursacht wurde. Deshalb muss er nun zwei Wochen in völliger Ruhe verbringen.

Ocampos spielt derzeit für den mexikanischen Verein Monterrey, der eine Erklärung abgab. "Club de Futbol Monterrey berichtet, dass Spieler Lucas Ocampos eine Gesichtslähmung auf der linken Gesichtshälfte zeigte, wahrscheinlich durch virale Ursachen. Der Spieler wurde von einem Spezialisten untersucht, um die geeignete Behandlung zu bestimmen."

Dieser Vorfall ereignet sich nur wenige Tage vor Beginn der Liga MX Clausura und folgt auf einen häuslichen Unfall, den Ocampus vor Monaten erlitten hat, als er von einem Skateboard stürzte, während er einer seiner Töchter während eines Reitunterrichts zu Hilfe eilte. Er brach sich das Handgelenk und erlitt ein Gesichtstrauma, das dazu führte, dass er zwei Monate lang ausfiel.

Lucas Ocampos kam im September 2024 zu Monterrey, hat aber seitdem eine nie endende Serie von Verletzungen und nun seltsamen Rückschlägen erlitten, die ihn daran hindern, regelmäßig zu spielen... und Monterrey-Fans fangen an, daraus Memes zu machen.