Monte-Carlo Masters-Spiele am Mittwoch nach dem frühen Ausscheiden des topgesetzten Zverev

Das Monte Carlo Masters hat bereits für eine große Überraschung gesorgt, wahrscheinlich noch bevor viele Fans eingeschaltet haben. Am Mittwoch, 9. April, finden die meisten Spiele der Runde der letzten 32 statt, mit den Debüts der am höchsten gesetzten Spieler, darunter Carlos Alcaraz, Novak Djokovic oder Casper Ruud. Am Dienstag schied jedoch die Nummer 2 der Welt, Alexander Zverev, gegen Matteo Berrettini aus, in einem Spiel, das für den Deutschen gut begonnen hatte, aber eine schockierende Wendung nahm: 2:6, 6:3, 7:5.

Berrettini, die Nummer 34 der Weltrangliste, zeigt, dass er auf Sand hervorragend ist, nachdem er laut ATP 17 seiner letzten 18 Matches gewonnen hat. In der Zwischenzeit hat Zverev weiterhin Probleme auf diesem Belag, da er kürzlich in Buenos Aires und Rio de Janeiro in den Viertelfinalen unterlag, allesamt Sandplatzturniere (250 bzw. 500).

Berrettini-Zverev war nicht das einzige Drittrundenspiel, das gestern gespielt wurde. Jack Draper, der an Nummer fünf gesetzt ist, besiegte Marcus Giron locker mit 6:1, 6:1; und Stéfanos Tistsipás, Sieger von drei der letzten vier Ausgaben (2021, 2022 und 2024), schlug Jordan Thompson mit 6:4, 4:6, 2:6.

Monte Carlo Masters-Spiel für Mittwoch, 9. April

Das Monte Carlo Masters ist der erste große Clave-Wettbewerb der Saison auf dem ATP-Circuit (Herren), bei dem 1.000 ATP-Punkte auf dem Spiel stehen. Carlos Alcaraz, der sich trotz der jüngsten Kritik gut mit seinem Tennis fühlen will, trifft heute um 11:10 Uhr BST, 12:10 Uhr MESZ auf Francisco Cerúndolo.

Novak Djokovic, der sich nach seinem ersten Finaleinzug in diesem Jahr in Miami zuletzt verbessert hat, trifft frühestens um 12:20 Uhr BST, 13:20 Uhr MESZ auf den Kroaten Alejandro Tabilo. Gleichzeitig tritt Roberto Bautista gegen Casper Ruud an. Später, um 13.30 Uhr BST, 14.30 Uhr MESZ, trifft Daniil Medvédev auf den Franzosen Alexandre Müller.