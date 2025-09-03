Monster Hunter: Wilds Verkäufe werden laut Capcom-Präsident durch "PS5-Barriere" behindert

HQ

Während Monster Hunter: Wilds seit seiner Veröffentlichung eine beeindruckende Anzahl von Exemplaren verkauft hat, kamen viele dieser Verkäufe um den Hype um seine Veröffentlichung herum. Capcom-Präsident Haruhito Tsujimoto weiß, dass die Zahlen weiter steigen müssen, um auf dem Niveau von Monster Hunter World erfolgreich zu sein, aber der Preis moderner Konsolen könnte stetige Verkäufe verhindern.

Im Gespräch mit Nikkei (via VGC) sprach Tsujimoto über die PS5, die Konsole, die die meisten Monster Hunter: Wilds Verkäufe verzeichnete, und bezeichnete sie aufgrund ihres Preises als "Barriere" für Gamer. "Wir haben auch festgestellt, dass die "PS5-Barriere" unerwartet groß ist", sagte er. "Die Konsole kostet etwa 80.000 Yen in japanischen Yen. Wenn Sie die Kosten für Software und monatliche Abonnements berücksichtigen, kommen sie zum Zeitpunkt des Kaufs auf etwa 100.000 Yen. Dies ist ein Betrag, der vor allem für jüngere Generationen nicht leicht zu erreichen ist. Diese Situation ist nicht auf Japan beschränkt, sondern auch in Übersee ähnlich."

Tsujimoto glaubt, dass die Spieler trotz der größeren technologischen Möglichkeiten moderner Konsolen immer noch auf die Kosten achten. "Die Nintendo Switch 2 wurde im Juni 2025 zu einem Preis von 49.980 Yen veröffentlicht, und die Resonanz war besser, als wir erwartet hatten. Obwohl die Preise von Land zu Land unterschiedlich waren, bestätigte dies das hohe Kostenbewusstsein der normalen Verbraucher", sagte er.

Tsujimoto glaubt, dass, wenn Monster Hunter: Wilds beginnt, seine Verkaufspreise zu senken, wir einen stärkeren Anstieg der Einheiten sehen werden, die verschoben werden, aber es könnte der Fall sein, dass sich viele Spieler eine neue Konsole, eine Online-Mitgliedschaft und Spiele zum vollen Preis einfach nicht mehr leisten können.