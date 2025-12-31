Monster Hunter Wilds führt dieses Jahr trotz aller Kritik die Verkaufscharts auf Steam an

HQ

Trotz aller technischen Probleme und leistungsbezogenen Beschwerden der Spieler ist Monster Hunter Wilds in diesem Jahr zu einem der meistverkauften Titel auf Steam geworden. Obwohl das Spiel schon mehrere Monate nicht mehr veröffentlicht wurde, gehört es immer noch zu den meistverkauften Spielen auf der Plattform. Das ist etwas, das man nicht denken würde, angesichts des ganzen Gejammers darüber, wie schlecht das Spiel optimiert zu sein scheint.

Im ersten Monat des Spiels wurden über zehn Millionen Exemplare verkauft, und interessanterweise sind es PC-Verkaufszahlen, die die Zahlen nach oben treiben. Steam macht einen großen Teil der Gesamteinnahmen aus. Im Folgenden können Sie die zwölf meistverkauften Titel auf

Steam dieses Jahr – in keiner bestimmten Reihenfolge.