Mondo Duplantis peilt in Tokio einen neuen Weltrekord an: Zeiten für den Stabhochsprung der Männer

HQ

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 beginnen an diesem Wochenende, vom 13. bis 21. September, und einige der größten Stars des Sports werden in Japan sein, darunter Mondo Duplantis, der schwedisch-amerikanische Stabhochspringer, der 13 Weltrekorde gebrochen hat, darunter den Weltrekord im Stabhochsprung mit 6,29 m, und zwei olympische Goldmedaillen und fünf Weltmeistertitel gewonnen hat.

Es wird erwartet, dass Duplantis in Tokio weiterhin neue Höhen setzen wird. Seinen letzten Weltrekord stellte er erst vor einem Monat, am 12. August in Budapest, bei der World Athletics Continental Tour Gold auf. Nur zwei Jahre zuvor war Duplantis bei der WM 2023 6,10 Meter weit gesprungen, als er seinen zweiten Weltmeistertitel gewann.

Für Duplantis wird es jedoch eine Gelegenheit sein, etwas Sightseeing in Japan zu machen, denn das letzte Mal, als er bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio war, musste er aufgrund der Pandemie eingesperrt werden. "Es ist wie ein Ort, an dem man sich messen und die Kultur der Stadt und so weiter erleben kann, und ich habe das Gefühl, dass wir das bei den Olympischen Spielen nicht erleben konnten", sagte Duplantis am Donnerstag zu Reportern.

Zeit für den Stabhochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio

Es bleibt abzuwarten, ob Duplantis an diesem Wochenende einen weiteren Rekord aufstellen wird, aber wir werden es früh genug wissen. Der Stabhochsprung der Männer wird eine der ersten Disziplinen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften sein, die Qualifikation findet am Samstag, den 13. September, um 19:05 UTC+9 Uhr Ortszeit Japans statt. Das ist 12:05 Uhr MESZ (mittags), 11:05 Uhr BST.

Das Finale findet dann am Montag, den 15. September, um 19:49 UTC+9 statt, d. h. 12:49 Uhr MESZ und 11:49 Uhr BST am Montag (Mittag).