HQ

Manchester City hat nicht mit Neuverpflichtungen aufgehört, und in den letzten Stunden wurde bekannt gegeben, dass James Trafford erneut für die "citizens " unterschreibt. Der 22-jährige Torhüter unterschrieb 2015 im Alter von 12 Jahren bei Manchester City. Als er in die A-Mannschaft kam, wurde er sofort an Accrington Stanley und Bolton Wanderers ausgeliehen. Er wurde im Juli 2023 für 15 Millionen Pfund an Burnley verkauft, ist aber jetzt für 27 Millionen Pfund mit einem Fünfjahresvertrag zu Manchester City zurückgekehrt.

"Ich habe immer daran geglaubt, dass ich eines Tages zurückkommen würde, und ich habe hart gearbeitet, um diesen Moment zu erreichen", sagte Trafford, der sich darauf freute, in der Mannschaft zu sein, nachdem er in seiner ersten Amtszeit bei dem Verein kein einziges Mal zum Einsatz gekommen war und aus der Ferne zusah, wie sie die Premier League und die Champions League gewannen.

Die Verpflichtung bedeutet auch, dass Pep Guardiola einen neuen Rekord bricht als erster Trainer, dessen Verein mehr als 2 Milliarden Euro für Neuverpflichtungen ausgegeben hat, wie Transfermarket berichtet (via TalkSport). Das sind rund 1,73 Milliarden Pfund, die seit Guardiolas Wechsel zu Manchester City im Juli 2016 ausgegeben wurden.

Er ist bei weitem der Trainer, dessen Klub in der Geschichte mehr Geld ausgegeben hat. Mit großem Abstand dahinter folgt Diego Simeone von Atlético de Madrid (1,31 Mrd. Euro), aber der Argentinier ist seit 2011 fünf weitere Jahre Trainer von Atleti. Der teurere Spieler, den City kaufte, war Jack Grealish mit 117,5 Millionen Euro.