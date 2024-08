Mio: Memories in Orbit Hands-On-Vorschau: Süchtig machend schwierig

HQ

"Das Spiel ist ziemlich schwierig", sagt mir die Entwicklerin, während sie mir einen Controller überreicht. "Oh, okay", antworte ich und gehe davon aus, dass mir das nur gesagt wird, weil ich - wie die Karte, die an meinem Hals baumelt - drücke, was automatisch bedeutet, dass ich schlecht in Spielen sein muss. Und so hole ich mir, ohne eine Ahnung zu haben, wie schlecht ich gleich abschneiden werde, Mio: Memories in Orbit, den neuen Action-Plattformer von Douze Dixiémes und Focus Entertainment.

Okay, ich übertreibe es hier vielleicht. Abgesehen von einem peinlichen Stolperer in der Tutorial-Sektion und meiner Unfähigkeit, in der Zeit, die ich mit dem Spiel hatte, einen Boss zu besiegen, wurde mir nicht allzu hart in den Hintern getreten. Selbst wenn es so war, hat die Herausforderung Spaß gemacht und es mir ermöglicht, mit jedem Versuch stetige Fortschritte zu machen. Es ist wie viele andere 2D-Spiele im Metroidvania-Stil strukturiert. Du sprintest und springst über die Karte und schaltest kleinere Feinde aus, indem du flinker bist als sie, bevor du einen geheimen Boss entdeckst oder dich durch einen Plattform-Puzzle-Abschnitt arbeitest. In MIO ist Manövrierfähigkeit das Ziel des Spiels, da du nicht nur daran arbeitest, das Beste aus deinen Sprüngen zu machen, sondern dich auch an erhöhten Punkten und bestimmten Feinden in der Luft festhalten kannst. Wenn du mit deinem Angriff etwas triffst, lädst du die Energie wieder auf, die du brauchst, um wieder zu greifen. Das Jump'n'Run ist sehr rhythmisch, und sobald du das Muster verstanden hast, wirst du dich wie ein Mini-Roboter Spider-Man fühlen, der unbewusst über die Karte flitzt.

Die Welt von Mio: Memories in Orbit ist eine Welt des Geheimnisvollen. Es spielt auf einem riesigen Schiff, dessen Energiequelle schwindet, und als Hauptcharakter haben wir die Aufgabe, es wieder in seinen früheren Glanz zu versetzen. In unserer Zeit mit dem Spiel und dem (bevorstehenden) Interview haben wir nicht gesehen, warum das Schiff gerettet werden muss, warum bestimmte Roboter sich uns in den Weg stellen oder was der seltsame rote Flaum ist, der die Karte wie ein schlimmer Ausschlag infiziert zu haben scheint. Es scheint in seiner Welt und seinem Leveldesign sehr stark von den linearen FromSoftware-Spielen inspiriert zu sein, in denen die Welt mysteriös und miteinander verbunden ist und es an dir liegt, herauszufinden, wo sich die Punkte verbinden, sei es in der Geschichte oder im Spiel, indem du eine Tür öffnest, die näher an einem Checkpoint liegt.

Es könnte sich tatsächlich lohnen, das Etikett des Hauptcharakters für unseren Protagonisten über Bord zu werfen, da klargestellt wurde, dass der spielbare Charakter zwar unser Fokus in Bezug auf das Gameplay ist, aber in der Geschichte eigentlich nicht so wichtig ist. Ein interessanter Ansatz, der mich wieder an FromSoftware denken lässt. Selten habe ich mich in einem dieser Spiele wie die Hauptfigur der Welt gefühlt, selbst wenn ich den Protagonisten der aktuellen Geschichte spiele. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich das entwickelt.

Wir können nicht über FromSoft-Vergleiche sprechen, ohne die Chefs zu erwähnen. Ich habe nur einen in Mio: Memories in Orbit getroffen, kann aber mit Sicherheit sagen, dass der Schwierigkeitsgrad die Herzen der Sadisten höher schlagen lassen wird. Zuerst schien es sehr einfach zu lernen, und nach ein paar Versuchen hatte ich den Boss leicht unter der Hälfte meiner Gesundheit, dann verschiebt sich die Arena, da sich die Lüftungsschlitze unter meinen Füßen öffnen und ich gezwungen bin, in der Luft zu kämpfen und immer wieder zu fallen. Es ist eine Gameplay-Veränderung, die auf dem Papier einfach klingt, aber einen brillanten Job macht, indem sie dich glauben lässt, dass du gerade nah genug bist, um den Bastard bei deinem nächsten Lauf zu erwischen. Und so versuchst du es immer wieder und fällst in die süchtig machende Schwierigkeit herein.

MIO hat auch einen schönen visuellen Stil, der bedeutet, dass es dir nichts ausmacht, in die Welt um dich herum zurückzukehren, selbst wenn du mehrmals stirbst. Die Verwendung von leuchtenden Farben ist eine brillante Wahl, insbesondere der Kontrast zwischen den Blau- und Gelbtönen und dem tiefen Blutrot der seltsamen Infektion auf der Karte. Es gab hin und wieder ein paar visuelle Flackern, aber wenn man bedenkt, dass das Spiel nur für meine Spielsession auf einem frischen PC installiert wurde und erst nächstes Jahr erscheint, kann ich dem nicht wirklich etwas entgegenhalten.

Mio: Memories in Orbit mag mich als ein weiteres Opfer des Klischees des Spielejournalisten erwiesen haben, aber auch wenn ich den Schwierigkeitsgrad in dieser Vorschau oft hervorgehoben habe, würde ich nicht behaupten, dass das Spiel übermäßig herausfordernd ist. Es ist die richtige Mischung aus einer würdigen Herausforderung und genug Belohnung, um dich immer wieder zurückkommen zu lassen, wenn du einen Ausrutscher machst. Ich mag Metroidvanias nicht oft, da ich finde, dass viele der modernen Einträge in diesem Subgenre sehr ähnlich sind, aber die Erinnerung an MIO wird noch einige Zeit in meinem Orbit sein. Ist das irgendwas?