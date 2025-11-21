HQ

Nostalgie für Retro-Spiele ist lebendig und inspiriert nicht nur atmosphärische Spiele, sondern auch skurrile Hardware, die den Geist der guten alten Zeiten widerspiegelt. Eines der neuesten Beispiele ist IMP Gaming s Mini Arcade Pro, ein cleveres kleines Gerät, das dein Nintendo Switch in ein vollwertiges Arcade-Kabinett verwandelt. Es ist ein charmantes Konzept, das mit seiner Schlichtheit und Originalität überrascht. Keine Münzen nötig.

Mini Arcade Pro kommt in einer auffälligen, würfelförmigen Schachtel mit einem Tragegriff, verziert in leuchtenden, auffälligen Farben. Die schwarzen Seiten sind mit roten Linien und Geräteillustrationen versehen, während explosive Grafikeffekte und Feature-Aufrufe die Spannung steigern. Leider schießt das Hauptproduktbild, das eindeutig KI-generiert ist, sich selbst ins Füße. Es ist nicht nur künstlich, sondern auch schlampig: verzerrte Gesichter, unlogische Controller-Formen und ein generelles Mangel an Feinschliff. Schlimmer noch: Diese gleichen KI-Missgeschicke sind im eigentlichen Oberflächendesign des Geräts zu sehen. Oof.

Im Inneren der Box ist jedes Bauteil ordentlich in einem eigenen Fach verpackt, das in Schutzplastik eingewickelt ist. Klare Anweisungen machen den Zusammenbau zum Kinderspiel, und du bist innerhalb von Minuten wieder einsatzbereit. Die stabilen Teile rasten mit Druckschlössern sicher an ihren Platz und bilden einen soliden Rahmen für Ihren Switch. Die Konsole lässt sich über eine Rückmontageplatte einschieben, und zwei austauschbare Rückplatten sorgen für die Kompatibilität mit Switch, Switch OLED und Switch 2. Sogar der Zugriff auf die Speicherkarte wird durchdacht berücksichtigt. Gummifüße an der Unterseite halten das Gerät während intensiver Spielsitzungen fest auf dem Platz.

Werbung:

Mini Arcade Pro ist nicht nur eine Retro-Docking, sondern ein vollwertiges, professionelles Controller. Der rote Metallkugel-Joystick (der als Steuerkreuz dient) ist befriedigend straff und für ernsthafte Action gebaut. Die runden Aktionstasten daneben haben genau das richtige Maß an Nachgiebigkeit und liefern dieses authentische Arcade-Mash-Gefühl, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Die oberste Reihe enthält wichtige Systemtasten: Home, Plus, Minus und eine Turbo-Taste für den klassischen Arcade-Touch. Während die meisten Kernsteuerungen abgedeckt sind, ist der Lautstärkezugriff unangenehm im Switch selbst versteckt. Man kann es über die Systemeinstellungen anpassen, aber das unterbricht das Spiel. Dennoch versetzen dich das Cabinet-Design, das Tastenlayout und der ikonische Joystick direkt zurück in das goldene Zeitalter der Spielhallen – mit Stil und Substanz.

Der Joystick bietet exzellenten Griff und Präzision und übersetzt deine Eingaben mit befriedigendem klickartigem Feedback, das die Immersion vertieft. Die Tasten reagieren scharf, und ihre Form hilft, Fehlschüsse selbst während hektischem Spiel zu verhindern.

Werbung:

Auch wenn es nicht für jedes Genre geeignet ist, glänzt Mini Arcade Pro in Fightern und Plattformern, wo es die analoge Finesse und Kontrolle bietet, die diese Spiele verlangen. Ein cleverer Umschaltknopf ermöglicht es, die Funktionalität links oder rechts Joy-Con zu simulieren und so die Kompatibilität über mehr Titel hinweg zu erweitern. Das ist eine clevere Aktion, die dazu führt, dass man das Gerät noch mehr schätzt.

Mini Arcade Pro beeindruckt mit seinem einzigartigen Konzept und seiner soliden Umsetzung. Die einzigen wirklichen Schwächen sind die peinlichen KI-Grafiken und das Fehlen von Lautstärketasten. Aber das sind kleine Kritikpunkte an einem ansonsten exzellenten Controller, der das Spielen auf dem Switch nostalgisch und wirklich spaßig macht.