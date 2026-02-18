Minecraft s letzte Baby-Mob plant, Baby-Hoglins, Pandas, Snifflets und mehr zu bringen

HQ

Mojang arbeitet ziemlich unermüdlich daran, Baby-Versionen seiner verschiedenen Mobs zu Minecraft zu bringen, und in dieser Hinsicht wurde nun die letzte Gruppe von Babymobs enthüllt und sogar in Java Snapshot, Bedrock Beta und Preview-Tests eingestiegen.

Was die Kreaturen betrifft, die kindlich behandelt wurden, gibt es eine Sammlung aus der Oberwelt und dem Nether, die Baby-Hoglins, Zoglins, Striders, Snifflets und Pandas umfasst, und falls du dich fragst, was dich von diesen winzigen Kreaturen erwartet, gibt es im Ankündigungsblogbeitrag ein paar Informationen.

Für Baby-Hoglins wird gesagt, wir sollen mit "winzigen Stoßzähnen, winzigen Streifen und winzigem Körper" rechnen, allerdings mit dem Vorbehalt, dass diese Kreaturen "immer noch so feindselig sind wie eh und je, also schwärmen Sie auf eigene Gefahr!" Kommen wir zu Baby-Zoglins: Diese sind "genauso babyartig wie ein Hoglin, aber mit einem Hauch NEIN", da sie "Angst (und verwirrte Zuneigung) auslösen" werden. Für diejenigen, die nah dran sind. Zuletzt für die Nether-Mobs ist das Baby-Strider nicht anders als Hoglin und Zoglin, da es "nie ein fröhliches kleines Wesen war", das sogar als "mürrisches Baby" beschrieben wird.

Drüben in der Oberwelt hat das kleine Schnüffelchen einen "niedlichen Schnüffel und Sploot" und wird "dein Herz – und deine Duftspur stehlen." Und schließlich werden die Baby-Pandas als "flauschige kleine Wunder" beschrieben, die "nichts als reinherzige, wirbelnde Freude in die Oberwelt bringen."

Vor diesem Hintergrund: Auf welches Baby-Mob freust du dich am meisten, wenn es in Minecraft als Teil des vollständigen Spiels im Rahmen des ersten Releases von 2026 erscheint?