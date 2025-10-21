MindsEye war laut Entwicklern "von Anfang an geplagt"

HQ

Die Tatsache, dass wir alle dazu übergegangen sind, andere Veröffentlichungen zu vernichten, zeigt, dass MindsEye wirklich die größte Bombe des Jahres war. Gestartet und innerhalb eines Monats vergessen, fühlt es sich ein bisschen gemein an, ständig darauf herumzuprügeln, aber es ist ein weiterer Bericht über die Probleme beim Entwickler Build a Rocket Boy erschienen. Insbesondere scheint ein neues Licht darauf geworfen worden zu sein, wie MindsEye von Anfang an zum Scheitern verurteilt war.

"Leslie [Benzies] hat sich nie entschieden, welches Spiel er machen wollte. Es gab keine kohärente Richtung", sagte ein Entwickler von Build a Rocket Boy im Gespräch mit der BBC. Es gab auch Berichte über Bedenken, die ausgelacht wurden, wobei Kritik ignoriert und nie umgesetzt wurde.

Benzies fing an, zu fordern, dass bestimmte Fehler und Probleme als Priorität behandelt wurden, und diese wurden als "Leslie-Tickets" betrachtet. Es spielte keine Rolle, woran das Team arbeitete, da das Leslie-Ticket "erledigt werden musste".

Benzies und das gesamte Führungsteam werden in diesem Artikel heftig kritisiert, da sie einfach keine Ahnung zu haben schienen, wohin sich das Spiel entwickelt. Dieser Mangel an Richtung "plagte das Projekt von Anfang an" und bedeutete, dass die Spieler zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auch keine Ahnung hatten, was sie von MindsEye halten sollten.