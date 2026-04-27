Mina the Hollower ist Gold geworden, ist "fertig", und trotzdem wissen wir noch nicht, wann das Spiel erscheint...

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Die Entwicklung von Yacht Club Games' Mina the Hollower war faszinierend, da das mit Spannung erwartete Indie-Spiel ursprünglich im Oktober 2025 erscheinen sollte, bevor es eine Verzögerung hatte, die die Fans völlig unsicher ließ, wann das Spiel erscheinen würde. Wir kennen das genaue Veröffentlichungsdatum des Titels noch nicht, da der Entwickler kein festes Datum bekannt gegeben hat, obwohl kürzlich bestätigt wurde, dass das Spiel 'fertig' ist.

In einem Beitrag in den sozialen Medien wird uns mitgeteilt, dass Mina the Hollower Gold erreicht hat und "abgeschlossen" ist. Es wurde jedoch kein Veröffentlichungsdatum zusammen mit dieser Nachricht geteilt, da Yacht Club hinzufügt, dass es "den Einreichungsprozess mit unseren First-Party-Partnern begonnen hat" und dass es "das Veröffentlichungsdatum bald wissen wird, und sobald wir es teilen können, werden Sie es wissen."

Vielleicht bedeutet das alles, dass Mina the Hollower ziemlich bald erscheint und ein Debüt bekommt, das nicht monatelang geteasert wird.

Steht Mina the Hollower auf deiner Wunschliste?