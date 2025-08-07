Mina the Hollower startet im Oktober

HQ

Nach Jahren der Bereitstellung von Shovel Knight -Titeln wird der Entwickler Yacht Club Games später in diesem Jahr etwas etwas anderes anbieten, da wir uns stattdessen auf Mina the Hollower freuen können. Dies ist ein Pixel-Action-Adventure, das einer kleinen Maus folgt, die versucht, eine verfluchte Insel zu retten, indem sie verschiedene Grabtechniken anwendet, um Gefahren und Feinde zu überwinden.

Dies ist nicht das erste Mal, dass wir das Spiel sehen, da Yacht Club es auch Anfang des Jahres gezeigt hat, aber im Einklang mit dem Nintendo Indie World -Showcase wurde das offizielle Veröffentlichungsdatum bestätigt, das für den 31. Oktober 2025 auf PC, PS4 und PS5, Xbox Series X/S sowie Switch 1 und 2 geplant ist.

Unten könnt ihr euch den neuesten Trailer für das Spiel ansehen und später sogar einen ersten Vorgeschmack darauf bekommen, denn es wird auch eine Demo geben.