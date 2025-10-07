Mina the Hollower hat sich verzögert

HQ

Es ist genau zwei Monate her, dass wir erfahren haben, dass Mina the Hollower am 31. Oktober veröffentlicht werden soll. Wir hatten gehofft, dass die relativ kurze Wartezeit von der Ankündigung bis zur Veröffentlichung bedeutet, dass die Entwickler von Yacht Club Games zuversichtlich sind, was dieses Datum angeht, aber das ist leider nicht der Fall.

Das Team, das uns auch Shovel Knight gegeben hat, gibt bekannt, dass Mina the Hollower verschoben wurde. Wir bekommen kein neues Datum, aber uns wird gesagt, dass es nicht mehr lange dauern wird. Yacht Club Games braucht nur etwas mehr Zeit, um an den letzten Jahren zu feilen, also bekommen wir es vielleicht stattdessen im November?