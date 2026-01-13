Milos Raonic, der beste kanadische Tennisspieler aller Zeiten, kündigt seinen Rücktritt an

HQ

Milos Raonic kündigte am Sonntag seinen Rücktritt vom Tennis an, nachdem er seit über einem Jahr (seit den Olympischen Spielen 2024 in Paris) aufgrund einer Reihe von Verletzungen und Problemen mit der Achillessehne nicht mehr gespielt hat. Mit 35 Jahren beschloss Raonic schließlich, dass es Zeit war, aufzuhören und sich von seiner Tenniskarriere zu verabschieden. Er hinterlässt ein Vermächtnis, das ihn zum besten kanadischen Tennisspieler aller Zeiten macht.

"Das ist ein Moment, von dem man weiß, dass er eines Tages kommen wird, aber irgendwie fühlt man sich nie bereit dafür. Ich bin so bereit, wie ich nur sein kann. Tennis war fast mein ganzes Leben lang meine Leidenschaft und meine Obsession.."

Raonic war 2016 bis auf Platz 3 der Welt platziert, dem Jahr, in dem er Finalist bei Wimbledon war (und Halbfinalist bei den Australian Open). Er ist weiterhin der einzige männliche kanadische Spieler, der ein Grand-Slam-Finale erreicht hat (er verlor gegen Andy Murray) und der höher platzierte Spieler. Er gewann acht Karrieretitel.

Im kanadischen Frauentennis ist die 25-jährige Bianca Andreescu die einzige kanadische Spielerin, egal ob männlich oder weiblich, die jemals einen Grand Slam im Einzel (US Open 2019) gewonnen hat, und sie war bis auf Platz 4 der Weltrangliste in der WTA (sie liegt derzeit bei 185). Im Herrentennis hat Felix Auger-Aliassime, derzeit auf Platz 5, im Alter von 25 Jahren 8 Titel gewonnen und war 2021 und 2025 zweimal US-Open-Finalist.