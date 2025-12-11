Milly Alcock fliegt in diesem rauen ersten Blick auf Supergirl

HQ

Hier ist eine großartige Möglichkeit, deinen Abend einzuläuten. Warner und DC haben gerade den mit Spannung erwarteten ersten Teaser-Trailer für Supergirl veröffentlicht, in dem Milly Alcock Kara Zor-El spielt. Und gleich zu Beginn scheint das wirklich zu rocken, mit einer deutlich dunkleren und intimeren Geschichte im Vergleich zu Superman Anfang dieses Jahres.

Peter Safran und James Gunn sind erneut an der Spitze, als Kara sich auf ein kosmisches Abenteuer begibt, das sowohl Freunde als auch Feinde umfasst, sowie (natürlich) der niedliche und schelmische Krypto.

Die offizielle Zusammenfassung lautet wie folgt:

"Als ein unerwarteter und rücksichtsloser Gegner zu nah an die Heimat kommt, verbündet sich Kara Zor-El, alias Supergirl, widerwillig mit einem unerwarteten Begleiter auf einer epischen, interstellaren Reise von Rache und Gerechtigkeit."

Supergirl soll am 26. Juni nächsten Jahres Premiere feiern, und unten könnt ihr euch den Trailer ansehen.