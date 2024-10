MIIEGO MiiBuds Active Go

Es braucht ein mutiges Unternehmen, um sich in einem Markt zu behaupten, der von etablierten Akteuren verstopft ist, die ihren Markt bereits buchstabengetreu zu bedienen scheinen und sagen: "Nein, nein, wir haben tatsächlich etwas, was wir hier sagen wollen". Shokz, JLab, Beats, Jabra, es gibt eine große Auswahl, wenn es um Headsets und In-Ears geht, die speziell für das Laufen oder jede andere Art von aktivem Lebensstil entwickelt wurden, aber das dänische Unternehmen MIIEGO glaubt, dass es Platz für sie gibt, und sie haben eine einzigartige Identität, die sie von diesen erkennbaren Giganten abhebt.

Das Produkt heißt "MiiBuds Active Go" und passt zu einem Preis von 120 € direkt zu Shokz' OpenFit Air, einem weiteren Satz In-Ears von einer etablierten Marke. Wie gut ist also die Alternative von MIIEGO? Haben sie eine Chance?

Begehen wir nicht die Sünde, mehr Zeit als nötig zu verschwenden; MIIEGO liefert hier tatsächlich ein überraschend abgerundetes und funktionales Produkt, daran besteht kein Zweifel, und dank einer neuen App und einer überraschenden Reihe von Funktionen gibt es viel zu lieben.

Das erste, was MIIEGO hier festnagelt, ist nicht die Auswahl der Spezifikationen, die sie für den Preis anbieten können, sondern andere kritische Aspekte der gesamten Benutzererfahrung den unvermeidlichen Nachfolgern zu überlassen, die ebenfalls eine Daseinsberechtigung haben müssen. Im Gegenteil, MiiBuds Active G o ist eine komplexe Sammlung von Funktionalitäten, auch hier an erster Stelle. Sicher, das Gehäuse ist, gelinde gesagt, gigantisch, viel größer als Shokz und um ein Vielfaches größer als ein durchschnittliches Paar AirPods. Ist es so wichtig, wenn man sie ausschließlich für sportliche Aktivitäten nutzt? Nein, wahrscheinlich nicht, und MIIEGO verspricht bis zu 100 Stunden Nutzungsdauer zwischen den einzelnen Ladungen in jedem Gerät und dem Akku im Gehäuse, daher denke ich, dass die Größe sicherlich leistungsfähig ist.

Aber es gibt noch mehr gute Nachrichten. Im Inneren des Gehäuses befindet sich neben jedem Gerät ein kleines LCD-Display, auf dem der Akku in jedem Gerät in Prozent angezeigt wird. Es ist eine brillante Ergänzung, und es ist eigentlich verrückt, dass niemand sonst auf diese Idee gekommen zu sein scheint, außer JBL, die ein Display an der Außenseite angebracht haben. Darüber hinaus unterstützt das Case das kabellose Laden, und entweder über die USB-C- und USB-A-Anschlüsse auf beiden Seiten des Gehäuses können Sie etwas ganz anderes aufladen, z. B. ein Smartphone oder eine Smartwatch, da es sich bei dem Case selbst um eine Powerbank handelt. *Kuss des Chefs*.

Im Inneren befinden sich die beiden Geräte, die kurioserweise vertauscht sind, so dass das rechte Gerät auf der linken Seite des Gehäuses sitzt. Es ist zweifellos eine kleine Sache, aber es ist ein bisschen seltsam, auch wenn es daran liegt, dass das Design erfordert, dass sie umgedreht werden. Ich mag es auch nicht besonders, wenn Hersteller ihre kitschigen Slogans auf die Produkte kleben und hier im Inneren des Gehäuses "Auf die Plätze, fertig, MIIEGO" steht. Nein danke.

Darüber hinaus bieten diese Geräte aber eine leichtere klassische Bauweise mit einem weichen Gummirahmen, der sich leicht an das Ohr anschmiegt, was bedeutet, dass sie sich trotz des Gewichts eines solchen Gerätes viel leichter anfühlen, weil das Gewicht besser verteilt wird. Sie haben eine IPX7-Zertifizierung, die neben der IP54 von Shokz verblasst, was auch bedeutet, dass sie nicht gegen Staub, Kies und Sand zertifiziert sind - solche Dinge. Bedeutet das etwas? Nein, das würde ich nicht wirklich glauben, also bringt MIIEGO hier das richtige Opfer. Sie verzichten jedoch auf die "Knochenleitung" von Shokz zugunsten einer Schaumstoffspitze, die in die Ohren geht und dort bleibt. Ja, "Schaum", nicht "Silikon", und es lässt sie auf die bestmögliche Weise wie ein Paar Sony WF1000-XM5 aussehen und sich auch so anfühlen. Sicher, sie halten sich auf eine andere Art und Weise an Ohrenschmalz fest und werden viel schneller klamm und sind schwerer zu reinigen, aber Komfort und Passform sind dadurch viel besser.

Auch die Klangqualität ist überraschend solide, was zum Teil den herkömmlichen Spitzen zu verdanken ist. Es gibt Bluetooth 5.4 und einige ernsthaftere Codecs werden in Form von AAC und SBC unterstützt, aber unter dem Strich klingen sie ziemlich anständig. Man bekommt nicht die warme Signatur von Headsets, die direkt darauf ausgelegt sind, ein anderes Audioerlebnis zu bieten, aber mit 120 Euro und einem Fokus, der weitgehend woanders liegt, ist es ziemlich beeindruckend. Oh, und es gibt Mikrofone auf beiden Seiten und sie klingen gut.

Der einzige wirkliche Kritikpunkt ist der Knopf an der Seite, der über die App eingerichtet werden kann, um wichtige Funktionen zu steuern. Der Knopf sitzt etwas fest in der Abdeckung, was bedeutet, dass es mehr Willenskraft erfordert, ihn mit dem Finger zu aktivieren, und ja, das bedeutet, dass Sie ihn jedes Mal weiter in den Gehörgang schieben müssen, wenn Sie eine Funktion aktivieren müssen. Ich persönlich bevorzuge einen quetschbaren Stiel, wie bei einem Satz OnePlus Buds Pro oder einer Touch-Oberfläche (obwohl das auch keine gute Lösung ist).

Aber die heilige Kuh, MIIEGO ist nahe dran, und das ist ein Sieg sowohl in Bezug auf die Funktion als auch auf die Vielseitigkeit. Sind sie besser als ein Paar Shokz OpenFit Air ? Nein, das ist schwer zu sagen, aber sie sind wahrscheinlich genauso gut. Und es gibt kein größeres Lob als das. Gut gemacht!