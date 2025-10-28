Microsoft Surface Laptop Studio 2

Wir sind sehr, sehr spät dran an der Party hier, Leute. Microsofts Surface Studio 2 ist schon so lange auf dem Markt, dass es heute fast unmöglich ist, es für Geld zu kaufen. Ja, Sie können es gebraucht oder als überschüssige Lagerbestände finden, aber in Bezug auf tatsächliche Einzelhändler, einschließlich Microsoft selbst, ist es so gut wie nicht mehr erhältlich.

Ein Blick auf die Spezifikationen verrät schnell, warum. Dabei handelt es sich um einen performance-orientierten MacBook Pro Herausforderer, den man heute gezwungen wäre, mit einem 13th gen Intel Core i7 CPU und einem Nvidia RTX 4050 zu konfigurieren. Nein, es ist nicht gerade antiquiert, aber für Verbraucher, die zwischen 2.000 und 2.500 GBP einkaufen, ist es ein bisschen ein Glücksspiel, mit einer CPU zu beginnen, die zwei Generationen alt ist und nicht ersetzt werden kann.

Warum schauen wir uns das Surface Laptop Studio 2 überhaupt so spät an? Nun, in erster Linie geht es darum, uns daran zu erinnern, wie robust, einfach und gut funktionierend die Surface -Linie von Microsoft wirklich ist, veraltet oder nicht. Der Surface Laptop Studio 2 wird mit einem so hohen Toleranzstandard hergestellt, dass er leichter mit Apple MacBook Pros von konkurrieren kann, und es gibt nur sehr wenige PC-Hersteller, die sich damit rühmen können. Das Chassis aus eloxiertem Aluminium könnte genauso gut aus Titan sein, so robust ist es, und mit abgerundeten Ecken und dem ungewöhnlichen Doppelfuß ist es sowohl angenehm zu bedienen als auch angenehm zu tragen. naja, berühren. Es gibt zwei USB-Thunderbolt C-Anschlüsse, einen SD-Kartenleser und sogar einen einzigen USB-A-Anschluss, und das Touchpad und die Tastatur von Microsoft sind wirklich auf Augenhöhe mit denen von Apple.

Wenn Sie eine Surface Laptop Studio 2 erhalten, werden Sie daran erinnert, warum Microsoft einen Premium-Preis verlangt, da viel zusätzlicher Aufwand und Energie in das Design und die Ausführung des Designs gesteckt wurde. Man kann es nicht wirklich in einer zynischen Liste von Spezifikationen sehen, da dieser Laptop weder der dünnste noch der leichteste ist, aber im tatsächlichen Gebrauch ist er so nah an einem "Luxus-Laptop", wie man es auf der Windows -Seite der Kluft bekommen kann.

Und das ist nur die eine Seite der Medaille. Das Surface Laptop Studio 2 hat auch sein eigenes ikonisches Feature in petto: sein positionierbares PixelSense -Display. Es ist 14,4" mit einer Auflösung von 2400x1600 und 120Hz. Das ist noch nicht alles, denn im Gegensatz zu so vielen anderen besteht Microsoft immer noch darauf, das hohe Seitenverhältnis 3:2 zu verwenden, das ich immer wieder bei anderen Herstellern gefordert habe, weil es so viel mehr Sinn macht. Aber zum Glück ist es da, mit seiner zuverlässigen VESA DisplayHDR 400 -Zertifizierung und einer nahezu 100%igen DCI-P3-Farbabdeckung.

Und natürlich ist es auch berührungsempfindlich. Er besteht aus Corning Gorilla Glass 5, unterstützt eine 10-Punkt-Druckempfindlichkeit und kann natürlich teilweise aus seinem Rahmen "herausgebrochen" und dann neu positioniert werden. Es kann komplett gebogen werden, um ein riesiges Tablet zu werden, oder besser gesagt, was Profis einen "Zeichentisch" zum Skizzieren von Grafiken nennen würden, oder das, was Microsoft "Staffeleihaltung" nennt, bei der es über die Tastatur bewegt wird.

Selbst jetzt, fast vier Jahre nach der ersten Veröffentlichung des Surface Laptop Studio, hat ein Laptop, der seine Form physisch verändern kann, immer noch etwas unendlich Cooles, und es ist immer noch eine hervorragende Möglichkeit, die Grundidee des inzwischen eingestellten Surface Book weiterzuentwickeln.

Wie bereits erwähnt, macht es keinen Sinn, dieses Surface Laptop Studio 2 auf die Leistung zu testen. Es wird nicht in der Lage sein, Ergebnisse zu liefern, die seinen Preis widerspiegeln, selbst wenn dieser Preis im Laufe der Zeit gefallen ist. Nein, aber was ist interessant ist, ist, Microsoft daran zu erinnern, dass diese Idee grundsätzlich Sinn macht und dass sie sicherlich nicht die ganze Idee von Surface Studio, Surface Laptop oder Surface Pro aufgeben sollten. Das scheinen sie nicht zu tun, aber es könnte sinnvoll sein, Microsoft daran zu erinnern, dass diese Idee bis zum Ende Bestand hat.

Wir geben eine Punktzahl, nur zum Spaß, aber wir empfehlen nicht, es zu kaufen, es sei denn, Sie können es wirklich billig finden (was unwahrscheinlich erscheint), aber wie cool wäre es, eine 3 zu bekommen?