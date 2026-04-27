Microsoft gibt zu, dass der RAM-Mangel eine Bedrohung für den Helix-Preis darstellt

HQ

Wir wissen nicht, wann Xbox Project Helix erscheinen wird, aber es gibt weit verbreitete Gerüchte, dass es 2027 sein wird, während andere 2028 angeben. Angesichts der Tatsache, wie häufig Microsoft bereits über seine Hardware spricht, scheint nächstes Jahr die wahrscheinlichste Option zu sein. Dennoch befürchten viele, dass es nach all den Reden über unglaublich hohe Leistung ein Vermögen kosten wird, obwohl Xbox-Chef Asha Sharma kürzlich erklärte, dass "Xbox so gebaut wird, dass es erschwinglich sein wird."

Leider scheint ein hohes Risiko zu bestehen, dass wir für Project Helix eine ordentliche Summe zahlen müssen, denn in einem Interview mit Game File (über Gamespot) gibt Sharma zu, dass Microsoft gegen die explodierenden RAM-Preise nicht immun ist, was sich sowohl in den Preisen als auch in der Verfügbarkeit widerspiegeln wird:

"All diese Dinge sind eine Gleichung. Speicherkosten werden die Preise beeinflussen, die Verfügbarkeit beeinflussen. Wenn wir darüber nachdenken, wo die Welt spielt, werden wir das berücksichtigen. Wir sind also noch nicht bereit, einen Startzeitplan zu teilen. Die Welt ist ziemlich dynamisch. Mein Hauptfokus ist jedoch, mich auf das zu konzentrieren, was wir kontrollieren, eine großartige Konsole zu bauen, um großartige Spiele zu spielen, einschließlich Ihrer PC-Spiele."

Wie Sie wahrscheinlich wissen, sind die Speicherpreise nach dem sogenannten KI-Boom, der immer noch keine Anzeichen eines Endes zeigt, in die Höhe geschossen. Das war ein wesentlicher Grund dafür, dass die Preise für die Konsolen dieser Generation nicht wie üblich gesunken sind, sondern stattdessen stetig gestiegen sind.

Game File nutzte außerdem die Chance, zu fragen, wann Project Helix erscheinen wird, und erwähnte, dass der AMD-CEO Anfang dieses Jahres angedeutet hatte, dass es 2027 sein werde. Sharma wollte das natürlich nicht bestätigen, bekräftigte aber, dass Entwicklungskits zumindest 2027 mit dem Versand beginnen werden:

"Alles, was ich erzählen kann, ist, dass wir nächstes Jahr Entwicklungskits veröffentlichen, und wir arbeiten wirklich hart und haben noch viel zu tun und viel zu lernen. Aber wir sind wirklich begeistert von Project Helix und dem ersten Feedback, das wir bekommen."

Hoffentlich bekommen wir während der Xbox Games Showcase im Juni noch ein paar Hinweise oder wenn Xbox im November 25 wird, wenn für das grüne Team ein Event erwartet wird.