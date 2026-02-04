Die nächste Xbox-Konsole könnte schon im nächsten Jahr erscheinen, zumindest wenn man AMDs neueste Kommentare betrachtet

HQ

Obwohl Microsoft noch nichts Substanzielles darüber gesagt hat, wann die nächste Generation der Xbox-Konsolen erscheinen wird, wissen wir, dass sie sich in Entwicklung befinden, mit Arbeiten unterstützt von AMD, das den Chipsatz und das Silizium im Gerät mitentwickelt.

Wie zu erwarten ist, bedeutet das wahrscheinlich, dass AMD mit dem Produktionsverlauf der nächsten Xbox einigermaßen vertraut ist – eine Information, die bei einem von AMD CEO Lisa Su geleiteten Earnings Call besonders auffiel.

Laut The Verge erklärte Su: "Die Entwicklung von Microsofts Next-Gen-Xbox, mit einem AMD-halb-maßgeschneiderten SoC, schreitet gut voran und unterstützt einen Start im Jahr 2027."

Es sollte gesagt werden, dass dies keinen Launch für die nächste Konsole im Jahr 2027 bestätigt, da es lediglich impliziert, dass AMD bereit ist, Microsoft zu unterstützen, wenn es seine nächste große Gaming-Hardware auf den Markt bringt. Da Microsoft jedoch derzeit 25 Jahre Xbox feiert und das offizielle Jubiläum im November stattfindet, wäre das vielleicht ein interessanter Zeitpunkt, zumindest das nächste Xbox-System anzukündigen und so Platz für einen Start im folgenden Kalenderjahr zu schaffen. Dies spiegelt in gewisser Weise die Pläne für die Xbox Series X wider, die Ende 2019 der Welt vorgestellt wurde und dann Ende 2020 veröffentlicht wurde.

Was denkst du, stehen die Sterne ausgerichtet?