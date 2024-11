Microsoft blockiert das neueste Update in Windows 11, weil es Fehler in Ubisoft-Spielen verursacht Mehrere Fehler wurden in Assassin's Creed Valhalla, Avatar: Frontiers of Pandora und Star Wars Outlaws gemeldet.

HQ Betriebssystem-Updates führen manchmal zu einer gewissen Inkompatibilität mit bestimmten Spielen, aber selten stoppen sie deren Einführung, da sie sich direkt auf die Spiele eines bestimmten Unternehmens auswirken. Genau das ist jedoch jetzt mit dem neuesten Windows 11-Patch und mehreren der neuesten Spiele von Ubisoft passiert. Konkret waren es Benutzer von Assassin's Creed Valhalla, Star Wars Otulaws (das gerade zusammen mit dem Wild Card-DLC auf Steam veröffentlicht wurde) und Avatar: Frontiers of Pandora, die verschiedene Grafik-, Audio- und Performance-Fehler gemeldet haben, die anscheinend durch das Windows 11 24H2 Update verursacht wurden. Microsoft ist sich des Problems bewusst und hat Patchnotes veröffentlicht, um in Zusammenarbeit mit Ubisoft nach einer Lösung für das Problem zu suchen. Es ist erwähnenswert, dass die Spiele des französischen Unternehmens nicht die einzigen sind, die betroffen sind, da auch in den Call of Duty-Spielen von Activision Fehler gemeldet wurden. Ubisoft hat unterdessen einen Hotfix (1.4.1) für Star Wars Outlaws veröffentlicht, der auf einen offiziellen Fix von Microsoft wartet. Haben Sie nach dem neuesten Windows 11-Update Probleme beim Spielen von Spielen gehabt? Danke, Bleeping Computer.