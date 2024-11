Star Wars Outlaws: Wild Card bedeutet eine neue Hoffnung für das Spiel

HQ

Vor den 5-7 Stunden zusätzlichem Gameplay, die der brandneue DLC Wild Card dem Spiel hinzufügt, hatte ich etwa 40 Stunden in Star Wars Outlaws investiert. Ja, es ist kein Spiel ohne seine Mängel - schlimmer noch, es fühlte sich an, als hätte es immer noch zu viele Probleme zu lange nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung Ende August, aber nichtsdestotrotz habe ich weitergespielt und die meiste Zeit mit Kay und Nix genossen.

Denn trotz des glitchigen Durcheinanders, des dummen Gegnerverhaltens, von Vess' lächerlichen Sprüngen, des gelegentlichen Füllers oder der nervigen Stealth-Abschnitte hat es mir immer wieder das gegeben, was es am besten kann. Es lieferte die vielleicht schönste Star Wars Videospiel-Version bis dato ab, seine allererste offene Welt voller abwechslungsreicher Dinge, die man tun kann, erstaunliche Interaktionen zwischen rivalisierenden kriminellen Fraktionen, einen Haufen großartiger Geschichten und Designs und einige denkwürdige Momente, wobei einige dieser Pluspunkte bereits damals durch Magnus' ursprüngliche Rezension hervorgehoben wurden.

Ich hatte die Hauptgeschichte Anfang Oktober abgeschlossen, nachdem ich den größten Teil des Spielinhalts fertiggestellt und ein paar klobige Patches angebracht hatte. Das Ende und die letzten Wendungen wurden leider durch einen dieser vielen Fehler ruiniert, bei dem sich Weltraumschrott urkomisch in die Charaktere in einem Raumschiff einklinkte, was es unmöglich machte, ihre Gesichter oder das, was vor sich ging, zu sehen. Und selbst dann habe ich meinen letzten Spielstand neu geladen, mir das Ende angesehen, den Abspann laufen sehen und weitergespielt, weil es einfach immer Spaß macht, mit den Pykes herumzuspielen.

Was ich mit all dem meine, ist, dass Outlaws eindeutig in einem unfertigen Zustand veröffentlicht wurde, aber es bot mir einige der besten Star Wars Unterhaltung, die ich je hatte. Das ist etwas, was ich auch über die beiden Star Wars Jedi Spiele hätte sagen können, mit dem kleinen Unterschied, dass diese mich vor Frustration über ihre Probleme in den Wahnsinn getrieben haben, da sie Souls Blickwinkel haben, etwas, das mit dem unbeschwerteren Ansatz hier nicht passiert. Und was ich auch sagen möchte, ist, dass Wild Card zusammen mit Title Update 1.4 sowohl eine Zusammenstellung dieser Gameplay-Highlights als auch den Beweis oder die Hoffnung liefern, dass es mit der Zeit nur besser und besser werden kann.

Und was ist Wild Card ? Es beginnt als Sabacc-fokussierte Casino Royale Hommage und nimmt Kay, Nix und ND-5 auf eine Reise durch mehrere völlig neue Umgebungen mit, während ein paar alte auf intelligente, nahtlose Weise recycelt werden. Auf dieser Reise versucht der Inhalt sein Bestes mit all den Spielstilen (und den Lore-Bits), die das Basisspiel zu bieten hat, und das Ergebnis ist recht zufriedenstellend. Es umfasst actiongeladene Schießereien gegen Droiden und biologische Rassen, Verfolgungsjagden mit Raumschiffen und Speedern, Stealth-Abschnitte, die unweigerlich in mehr Blaster-Action enden, Detektivermittlungen mit lustigen Dialogen, Plattform-Erkundungen und natürlich das wahrscheinlich beste Sabacc-Spiel, das Sie je spielen werden.

Die Hinzufügung neuer Elemente wie die gesamte Morenia-Casino-Raumschiff-Stage, die brandneue Bunkerumgebung in Miroganas Raumhafen in Toshara oder die Handlung um Governor Thorden, Lando Calrissian und die Empire-Rebellion -Spielereien, wie sie aus Kays unabhängiger Sicht gesehen werden (denken Sie daran, dass dies vor Return of the Jedi war, mit den Rebellen, die sich verstärken, und Han Solo, die immer noch in Karbonit eingefroren sind und geduldig auf Rettung von Jabba's Palace warten), macht den Inhalt zu einer interessanten eigenständigen Geschichte, die immer in Outlaws ' selbst eingeführten Überlieferungen und Charakteren verwurzelt ist. Mit anderen Worten, es ist ein gutes, miteinander verwobenes Stück Schreibstil und Gameplay, mit einer schönen Balance zwischen Altem, Neuem und Kanon.

Ich fühlte mich ein wenig OP, weil ich, wie gesagt, viel aus dem Hauptspiel abgeschlossen hatte, was bedeutete, dass ich viele Expertenfähigkeiten freigeschaltet hatte und die erworbene natürliche Fähigkeit, wenn ich mich den verschiedenen Segmenten näherte. Der gesamte Inhalt - ein Versuch, vor anderen zum Okala V-Mond zu gelangen - fühlte sich lustig und zufriedenstellend an, wenn auch nicht sehr herausfordernd, und trotz einer obskuren Lösung eines Kranichrätsels spielte sich der DLC so flüssig wie Bantha-Butter und fügte meiner Outlaws -Liste ein paar dieser denkwürdigen Momente hinzu.

Was gibt es also noch zu sagen? Nun, und das gilt für jeden Star Wars Outlaws Spieler und nicht nur für diejenigen, die sich dafür interessieren oder Wild Card und den Season Pass in Betracht ziehen, Title Update 1.4 bedeutet viel, aber es bedeutet leider nicht, dass noch alles fixiert und komplett poliert ist. Ich sehe immer noch fehlerhafte Dinge und dummes Verhalten, Punkte, an denen ich nicht auf R3 klicken kann, um mit einem NPC zu interagieren oder sogar meinen Speeder zu besteigen, und einige verrückte Physik, die definitiv nicht durch die Force verursacht wurden. Wir müssen das alles noch lösen, und hoffentlich arbeitet das Team von Massive weiterhin hart daran, wie sie es seit August getan haben, damit DLC 2, A Pirate's Fortune, der im Frühjahr 2025 veröffentlicht wird und den berühmten Clone Wars Hondo Ohnaka enthält, alles ist, was er sein kann.

Positiv ist, dass so ziemlich jede Änderung, die durch den Patch eingeführt wurde, zum Besseren gewirkt hat, und jetzt haben wir die UI/UX, das Gunplay, die Luftkämpfe und die Tarnung verbessert. Und selbst wenn es sich wie ein nachträglicher Einfall anfühlt, ist es ein Game Changer, den E-11D-Blaster-Karabiner Ihres Death Trooper oder den alles zufriedenstellenden TL-50 Heavy Repeater über die zuvor begrenzten Abschnitte hinaus mitnehmen zu können, auch beim Fahren mit Ihrem Speeder oder beim Erklimmen einer Wand.