Micheal Ray Richardson, erster NBA-Spieler, der lebenslang gesperrt wurde, stirbt im Alter von 70 Jahren

Micheal Ray Richardson, ehemaliger NBA-Spieler, der als erster Spieler aufgrund seines Drogenkonsums lebenslang von der NBA ausgeschlossen wurde, ist im Alter von 70 Jahren gestorben, kurz nachdem bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert worden war. Richardson hatte eine lange Karriere zwischen 1978 und 2002, obwohl er 1986 lebenslang gesperrt wurde, weil er zum dritten Mal in drei Saisons positiv auf Kokain getestet wurde. Seine Sperre wurde jedoch 1988 aufgehoben, aber er kehrte nie wieder in die Liga zurück und spielte in Europa.

"Ich denke, er ist der größte NBA-Spieler, der noch nie in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Unglaublicher Spieler - Spieler, Mensch und Familienvater", sagte sein Anwalt und Freund John Zelbst über ESPN. "Er dient als Beispiel dafür, wie man sich selbst erlöst und etwas aus sich macht.

Eines seiner ehemaligen NBA-Teams, die New York Knicks, betrauerte seinen Tod: "Der viermalige NBA All-Star, einer der stärksten Defensivspieler seiner Ära, hat während seiner vier Spielzeiten bei der Franchise einen unglaublichen Einfluss auf die Knicks gehabt."

Nach seiner Sperre spielte er bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2002 in Kroatien, Italien oder Frankreich, unter anderem bei Virtus Bologna. Anschließend trainierte er einige Teams in der CBA (Continental Basketball Association), einer kleineren Liga in den Vereinigten Staaten, die 2009 endete. Er war auch Mitautor eines Buches mit dem Titel "Banned: How I Squandered an All-Star NBA Career Before Finding My Redemption" und war der Vater von Michael Amir Junior Richardson, der für Fiorentina in der Serie A und in der marokkanischen Nationalmannschaft spielt.